İman Elbani'den Sürpriz Rol! Murat Yıldırım ve Eva Green'li Trees Are Watching'de Oynadı

BAFTA ödüllü dünyaca ünlü Fransız oyuncu Eva Green ile Türk sinema ve televizyon dünyasının başarılı ismi Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaştığı uluslararası yapım Trees Are Watching dünya prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sinema dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan Toronto Uluslararası Film Festivali'nde (TIFF) seyirciyle buluşacak olan filme Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani de sürpriz bir rolle dahil oldu.

Turist Rehberini Canlandırdı: Sürpriz Konuk Oyunculuk

Uluslararası çaptaki bu dev projede yer alarak dikkatleri üzerine çeken İman Elbani filmde bir turist rehberine hayat vererek konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

Eşi Murat Yıldırım ile aynı projede yer almanın heyecanını yaşayan Elbani gösterdiği performansla projeye renk kattı. Filmdeki sürpriz rolünün yanı sıra, festival sürecinde de eşine eşlik edecek.

18 Eylül'de Toronto'da Kırmızı Halı Heyecanı

Festival yolculuğu başlayan Trees Are Watching filminin gösterimi ve özel etkinlikleri için geri sayım sürerken İman Elbani de eşi Murat Yıldırım'la birlikte Kanada'nın Toronto şehrine uçacak.

Elbani 18 Eylül'de düzenlenecek olan ve Eva Green ile Murat Yıldırım'ın da hazır bulunacağı görkemli gala gecesinde filmin kırmızı halısında boy göstererek uluslararası basının karşısına çıkacak.