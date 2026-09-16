Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Son dönemin başarılı ve güzel oyuncularından İpek Filiz Yazıcı Ege'nin gözde tatil beldesi Alaçatı'dan yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yaz sezonunun tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yayınladığı yeni tatil fotoğraflarıyla takipçilerini büyüledi.

Leopar Şıklığı ve Derin Dekolte Dikkatsiz Kalmadı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu Alaçatı'daki bir mekanda havuz başında çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. İpek Filiz Yazıcı'nın tercih ettiği leopar desenli göğüs ve derin bacak dekolteli iddialı elbisesi göz kamaştırdı.

Hem tarzı hem de fit görüntüsüyle dikkat çeken genç oyuncunun zarafeti takipçilerinden tam not aldı. Yaz enerjisini ve şıklığını gözler önüne seren fotoğraflar kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Takipçilerinden Beğeni Ve Yorum Yağdı

İpek Filiz Yazıcı'nın Alaçatı notuyla veya tatil modunu yansıtan kareleriyle paylaştığı bu fotoğraflara kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yüzlerce övgü dolu yorum geldi. Hayranları güzel oyuncuya "Leopar en çok sana yakışmış", "Güzelliğinle Alaçatı'yı yaktın", "Işıl ışıl bakıyorsun" şeklinde mesajlar yağdırdı.

Gerek yer aldığı başarılı projeler gerekse özel hayatı ve tarzıyla geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilen İpek Filiz Yazıcı Alaçatı kareleriyle tatil sezonunun en şık isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.