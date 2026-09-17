Devrim Özkan ve Hafsanur Sancaktutan Arasında Takipten Çıkma Krizi! İmalı Paylaşımlar Yağdı

Magazin dünyası ve sosyal medya iki güzel oyuncu Devrim Özkan ile Hafsanur Sancaktutan arasında patlak veren sürpriz gerilimle çalkalanıyor. Bir dönem aralarından su sızmayan ve sosyal medyada samimi görüntüler veren ikilinin arasına takip krizi ve imalı paylaşımlar girdi. Devrim Özkan'ın Hafsanur Sancaktutan'ı sosyal medyada takipten çıkması üzerine başlayan olaylar karşılıklı göndermelerle büyüyerek adeta bir krize dönüştü.

Takipten Çıkma Krizinin Arkasında Deniz Can Aktaş mı Var?

Magazin kulislerinde bomba etkisi yaratan bu gerilimin arkasındaki nedenin, yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş olduğu iddia ediliyor. Yeraltı dizisinde Deniz Can Aktaş ile başrolü paylaşan Devrim Özkan'ın rol arkadaşıyla aşk yaşamaya başladığı iddiaları gündemi süslüyordu.

Deniz Can Aktaş'ın eski sevgilisi olan Hafsanur Sancaktutan'ın Özkan tarafından aniden takipten çıkarılması ise sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. X (Twitter) platformunda olayın hızla yayılmasının ardından Devrim Özkan'a tepkiler yükselirken takipten çıkma hamlesi magazin dünyasında kıskançlık krizi yorumlarını da beraberinde getirdi.

Hafsanur Sancaktutan'dan İmalı Paylaşım!

Sosyal medyada ve magazin sayfalarında takipten çıkma haberlerinin tavan yaptığı saatlerde Hafsanur Sancaktutan'dan manidar bir hamle geldi. Güzel oyuncu X hesabından yaptığı "Bazı tesadüfler fazla düzenli" paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sancaktutan'ın bu cümlesi yaşanan takipten çıkma krizine ve Özkan'a yapılmış açık bir gönderme olarak yorumlandı.

Hafsanur Sancaktutan'a hayranlarından destek mesajları yağarken Devrim Özkan'ın da bu göndermeye kayıtsız kalmadığı öne sürüldü. İddialara göre Özkan, Sancaktutan'ın imalı mesajına karşılık olarak "Bizde tesadüf olmaz güzelim" paylaşımını yaptı. İki başarılı oyuncunun arasındaki bu gerilimin ve göndermelerin önümüzdeki günlerde nasıl bir boyut kazanacağı şimdiden merak konusu oldu.