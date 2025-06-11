Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya, Bodrum’da Sevgili Tatili

Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile birlikte yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızı olan genç isim, Türkbükü'nde sevgilisiyle birlikte objektiflere takıldı. Yazın enerjisini üzerinde taşıyan Çilingiroğlu, hem şıklığıyla hem de enerjisiyle dikkat çekti.

Türkbükü’nde Yaz Ritüeli

Uzun süredir birlikte olan çift, tatil için gözde turizm merkezi Bodrum’u tercih etti. Türkbükü’ndeki ünlü bir plajda düzenlenen partiye katılan Zehra Çilingiroğlu, tarzıyla beğeni topladı. Siyah mayosunu, beyaz ve pembe tonlarında desenli bir pantolonla kombinleyen Çilingiroğlu, sadeliği ve zarif şıklığıyla plaj modasına yön verdi.

Kız Arkadaşlarıyla Sohbet, Sevgilisiyle Romantizm

Gün boyunca keyifli anlar geçiren Çilingiroğlu, önce kız arkadaşlarıyla birlikte şezlongda uzun bir sohbet etti. Rahat tavırları ve neşeli haliyle dikkat çeken Zehra, ardından sevgilisi Mürsel Kaya’nın yanına geçti. İkilinin samimi anları, plajdakiler tarafından da ilgiyle izlendi.

Denize Girmediler Ama Aşktan Vazgeçmediler

Parti boyunca denize girmeyen çift, şezlonglarında sohbet ederek keyif yaptı. Zehra Çilingiroğlu ile Mürsel Kaya’nın sıcak yaz gününde yaşadığı romantik anlar, objektiflere yansıdı. Her yaz birlikte tatil yapan çiftin bu sezonki ilk kaçamağı da böylece başlamış oldu.