Zehra Çilingiroğlu Evleniyor mu? Hülya Avşar’dan Olay Cevap!

Hülya Avşar önceki akşam Yeniköy’de görüntülendi. 28 yıl önce seslendirdiği “Ah Be Güzelim” şarkısının remix versiyonunu yeniden müzikseverlerle buluşturan ünlü sanatçı hem yeni çalışmasıyla hem kızı Zehra Çilingiroğlu hakkında yöneltilen sorularla gündeme geldi.

“Ben Yorum Yapmayayım”

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hülya Avşar kızı Zehra’nın evleneceği yönündeki haberlerin sorulması üzerine oldukça dikkat çeken bir cevap verdi. Avşar “Ben yorum yapmayayım, gençler kendileri karar versin. Biz onların mutluluğuna ortak olalım” diyerek konu hakkında net bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Bu sözler ise ister istemez “Acaba düğün mü geliyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Ancak Avşar’ın açıklamasında evliliğin kesinleştiğine dair bir bilgi yer almadı.

Zehra’dan “Her Şey Yolunda” Mesajı

Zehra Çilingiroğlu da geçtiğimiz günlerde Yeniköy Sahili’nde yürüyüş yaparken gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Zehra Mürsel Kaya ile birlikteliği hakkında gelen evlilik sorusuna da açık kapı bırakan bir yanıt vermişti.

Çilingiroğlu “Şu anlık her şey yolunda. Öyle bir şey olursa haberiniz olur zaten” diyerek özel hayatıyla ilgili fazla detay vermek istemediğini söylemişti. Ardından da “Her şey güzel yolunda ilerliyor” ifadelerini kullanmıştı.

Formunun Sırrını da Anlatmıştı

Zehra aynı sohbet sırasında fit görüntüsünün sırrını da paylaşmıştı. Neredeyse her gün sahilde yürüyüş yaptığını söyleyen genç isim düzgün beslenmeye de dikkat ettiğini belirterek sağlıklı yaşamın önemini vurgulamıştı.

Şimdilik Zehra Çilingiroğlu’nun evlilik planıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak Hülya Avşar’ın “Gençler kendileri karar versin” sözleri düğün iddialarını yeniden merak konusu yaptı.