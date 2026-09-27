Ece İrtem’in Annesi İsyan Etti! “Hepsi Yalan, Uydurma”

35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in annesi Nuriye İrtem kızının ölümünden önceki son gecesini ilk kez anlattı. Yaşadığı büyük acıyı gözyaşları içinde paylaşan anne o geceyi adım adım anlattı. Ece’nin doğum gününde birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen Nuriye İrtem ertesi sabah yaşadıkları karşısında dünyasının başına yıkıldığını ifade etti.

Doğum Gününde Birlikteydiler

Nuriye İrtem’in anlattığına göre Ece doğum gününde annesiyle birlikteydi. Önce evde ailesiyle konuştu ardından köpekleriyle dışarı çıktılar. Daha sonra yakınlardaki bir mekâna giderek Yunan müziği eşliğinde vakit geçirdiler.

Ece için pasta sipariş edildi ve doğum günü anonsu yapıldı. Genç oyuncu mikrofonu eline alarak şarkı söylemek yerine Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirini okudu. Annesinin gözlerinin içine bakarak şiiri okuması Nuriye İrtem’in hafızasında unutulmaz bir an olarak kaldı.

“Midem Çok Ağrıyor” Deyip Eve Döndü

Gecenin ilerleyen saatlerinde Ece’nin hayranlarıyla fotoğraf çektirdiğini anlatan annesi kızının daha sonra “Midem çok ağrıyor eve gidelim” dediğini söyledi. Eve döndüklerinde Ece’nin uykusu geldiğini belirten Nuriye İrtem medyada yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Anne İrtem kızının alkol ve depresyon ilacını birlikte kullandığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. Ece’nin alkolü fazla tüketen biri olmadığını ve o gece de içki içmediğini söyledi.

Sabah Acı Haberi Aldı

Nuriye İrtem sabah kızına kahvaltıda ne istediğini sormak için odasına girdiğini anlattı. Ancak Ece’nin sesine cevap vermediğini belirten anne kızını hareketsiz bulduğunu ve büyük bir şok yaşadığını söyledi.

Kızının bilinen bir rahatsızlığı olmadığını anlatan Nuriye İrtem Ece’nin sağlığına dikkat ettiğini ve kısa süre önce check-up yaptırmayı planladıklarını da belirtti. Tayland’da maymun ısırması sonrası gerekli aşıların yapıldığını da söyleyen anne yaşananların ardından hâlâ büyük bir acı içinde olduğunu dile getirdi.