Prime Video'da aralık ayında izleyiciyle buluşması planlanan Eşref Tek dizisinin çekimlerini sürdüren Çağatay Ulusoy'un kısa sürede verdiği kilolar gündemdeki yerini koruyor. Eşref Rüya'nın ardından Eşref karakterini yeniden canlandırmak için sete dönen oyuncunun zayıflama sürecine dair ortaya atılan iddialara sevgilisi Aslıhan Malbora yanıt verdi. Çağatay Ulusoy'un zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki söylentileri yalanlayan Aslıhan Malbora başarılı oyuncunun tamamen disiplinli bir diyet sayesinde kilo verdiğini söyledi.

Eşref Tek Çekimleri Kıbrıs'ta Devam Ediyor

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya sonrasında Eşref rolüyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı Eşref Tek projesi için set temposunu sürdürüyor. Sekiz bölümlük dizinin çekimleri Kıbrıs'ta hız kesmeden devam ederken Çağatay Ulusoy'un yeni projesi öncesi yaşadığı fiziksel değişim de dikkat çekti.

Kısa sürede verdiği kilolarla konuşulan Çağatay Ulusoy daha önce zayıflama sürecini "Diyet yaptım" sözleriyle açıklasa da kulislerde ve sosyal medyada iğne kullandığına dair iddialar gündeme gelmişti.

Aslıhan Malbora: Çok Disiplinli Bir Diyet Yapıyor

Çağatay Ulusoy'un son dönemdeki kilo kaybıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme de sevgilisi Aslıhan Malbora'dan geldi. Zayıflama iğnesi iddialarını net bir dille yalanlayan Aslıhan Malbora oyuncunun sürecini şu sözlerle anlattı:

"İğne olmadı. İnanın çok güzel, çok disiplinli bir diyet yapıyor. Hepsini diyete borçlu."

Yurt Dışında Evlilik İddialarına Da Yanıt Verdi

Aslıhan Malbora açıklamalarında Çağatay Ulusoy ile önümüzdeki ay yurt dışında evlenecekleri yönündeki iddialara da değindi. Evlilik söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aslıhan Malbora "Hayır öyle bir şey yok. Evlenmiyorum" ifadeleriyle çıkan haberleri yalanladı.