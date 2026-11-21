NOW ekranlarında yayınlanan ve aldığı yüksek reytinglerle sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Yeraltı dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Medyapım imzalı dizi önümüzdeki hafta 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanırken kadrosuna dikkat çeken bir ismi daha dahil etti. Başarılı oyuncu Kadir Polatçı fenomen dizide Demir karakterine hayat verecek.

24. Bölüm Öncesi Yeraltı Kadrosuna Yeni Yüzler Katılıyor

Her bölümüyle izlenme listelerinde üst sıralarda yer alan Yeraltı hikayesini yeni karakterlerle genişletmeyi sürdürüyor. Murat Öztürk yönetimindeki Medyapım imzalı projede temposu hiç düşmeyen olay örgüsüne 24. bölüm itibarıyla yeni yüzler ekleniyor. Bu kapsamda diziye katılan Kadir Polatçı hem performansı hem de hikayeye getireceği yeni dinamikle şimdiden merak uyandırdı.

Rüzgar'ın Geçmişiyle Bağlantılı Demir Karakterini Canlandıracak

Dizinin yeni bölümünde seyirci karşısına çıkacak olan Kadir Polatçı hikayede Demir rolünü üstlenecek. Kulislerde konuşulan bilgilere göre Demir dizinin ana karakterlerinden Rüzgar'ın (İsmail Hacıoğlu) babasıyla ilgili geçmişten gelen kilit bir karakter olarak olayların merkezinde yer alacak.

Kadir Polatçı'nın canlandıracağı Demir'in ortaya çıkmasıyla birlikte Rüzgar'ın geçmişine dair hangi sırların gün yüzüne çıkacağı ve dizideki dengelerin nasıl değişeceği 24. bölümde netlik kazanacak.