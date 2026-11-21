Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı ve çalışma arkadaşı olan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç modacı eşi Hande Gülşen ile ihanet gerekçesiyle boşanacakları yönündeki iddialara yanıt verdi. Evliliklerinde anlaşmazlık yaşadıkları ve Hande Gülşen'in yasak aşk iddiasıyla boşanma davası açtığı öne sürülürken Esat Yontunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentileri kesin bir dille reddetti. İddialara konu olan kişiyi tanımadığını belirten Yontunç haberi yapan şahıs hakkında her türlü hukuki hakkını kullanacağını duyurdu.

Evlilikte Kriz ve Boşanma İddiaları Gündeme Gelmişti

Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ile modacı eşi Hande Gülşen son günlerde evliliklerinde kriz yaşandığı yönündeki haberlerle magazin gündeminde yer aldı. İkilinin aralarındaki anlaşmazlıkları çözemediği Hande Gülşen'in boşanma davası açtığı ve boşanma gerekçesi olarak yasak aşkın gösterildiği öne sürüldü.

Esat Yontunç'tan Sert Yanıt

Söz konusu söylentilerin yayılmasının ardından Esat Yontunç sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamayla sessizliğini bozdu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Yontunç adına yönelik ortaya atılan mesnetsiz ilişki iddialarına tepki gösterdi.

Ünlü televizyoncu kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şahsımın adı kullanılarak ortaya atılan mesnetsiz ilişki iddialarını kesin bir dille reddediyorum. Adı geçen hanımefendiyi tanımadığım gibi hayatımda hiçbir şekilde merhabam bile olmamıştır. Haber gerçek dışı ve tamamen hayal ürünüdür. İsmimin böylesine seviyesiz bir habere malzeme edilmesini kabul etmiyorum. Bu haberi yapan şahıs hakkında her türlü hukuki hakkımı kullanacağım."

2017 Yılında Göcek'te Evlenmişlerdi

Esat Yontunç ile modacı Hande Gülşen Ağustos 2017'de Göcek'te düzenlenen görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Esathan isminde 7 yaşında bir erkek çocukları bulunuyor.