Son olarak Veliaht dizisinde canlandırdığı Derya Karslı karakteriyle adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Hazal Türesan dizinin final yapmasının ardından gelen yoğun teklifleri değerlendirerek yeni projesini belirledi. Bir süredir dinlenen ünlü oyuncu tercihini NOW TV'den yana kullanarak yeni yılda ekrana gelmesi planlanan Şapkacı Kadınlar dizisiyle anlaşmaya vardı.

Veliaht Finali Sonrası Teklif Üstüne Teklif Aldı

Bugüne kadar Mucize Doktor, Yalancı, Baba, Kızıl Goncalar ve son olarak Veliaht gibi pek çok ses getiren yapımda izleyici karşısına çıkan Hazal Türesan, Derya Karslı performansıyla geniş kitlelerin beğenisini kazanmıştı. Veliaht dizisinin final yapmasının ardından bir süredir dinlenmeye çekilen ve yapımcılardan teklif üstüne teklif alan oyuncu gelen projeler arasından seçimini yaptı.

Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı İle Aynı Kadroda

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hazal Türesan yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ve NOW ekranlarında yeni yılda izleyiciyle buluşacak olan Şapkacı Kadınlar dizisiyle el sıkıştı. Başrollerinde Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı’yı bir araya getirecek iddialı yapımda Hazal Türesan Saadet karakterine hayat verecek.

Dizinin hikayesinde dikkat çekici bir konumda yer alacak olan Hazal Türesan usta aktör Emin Gürsoy'un canlandıracağı oldukça güçlü bir adam olan İrfan'ın kızı olarak seyirci karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden merak uyandıran Şapkacı Kadınlar yeni yılda televizyon dünyasının en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.