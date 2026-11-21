Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Uzak Şehir'de canlandırdığı Demir Baybars karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan başarılı oyuncu Ferit Kaya projeye veda etmesinin ardından yeni adresini belirledi. Ayrılığın sonrasında yapımcılardan peş peşe teklifler alan deneyimli oyuncu, tercihini rakip kanaldan yana kullanarak TV8'in yeni projesi Mükemmel Anneler dizisiyle el sıkıştı.

Uzak Şehir Sonrası Gelen Teklifleri Değerlendirdi

Televizyon ve sinema dünyasında bugüne kadar Çukur, Uzak Şehir, Sürgünler ve son olarak Uykucu gibi pek çok dikkat çeken yapımda rol alan Ferit Kaya ekran kariyerindeki yeni adımını netleştirdi. Özellikle Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Demir Baybars rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu diziden ayrılmasının ardından gelen çok sayıda proje teklifini değerlendirmeye aldı.

Yapılan görüşmelerin ardından kararını veren Ferit Kaya yeni sezonda farklı bir kanal ve hikayeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Pem Yapım İmzalı Mükemmel Anneler Kadrosunda

Başarılı oyuncu Ferit Kaya yapımcılığını Pem Yapım'ın üstlendiği ve TV8 ekranlarında yayınlanacak iddialı proje Mükemmel Anneler dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yeni projeyle birlikte rakip kanala transfer olan Ferit Kaya'nın Mükemmel Anneler dizisinde nasıl bir karaktere hayat vereceği ve hikayedeki rolünün detayları şimdiden televizyon izleyicileri ve dizi kulisleri tarafından merakla bekleniyor.