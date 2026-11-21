İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un fenomenleşen karakterleri Şeref ve Onur’un yeni serüvenini beyazperdeye taşıyacak olan ‘Yol Arkadaşım 3’ün merakla beklenen yeni aracı, arkasındaki özel taşıma römorku ve filmin sevimli yıldızı şampiyon at Cindy ile birlikte setten ilk kareleri paylaşıldı.

Yapımını TAFF Pictures, CJ ENM Türkiye ve AYEM Media’nın üstlendiği, senaryosunu İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Bedran Güzel’in oturduğu filmin kadrosunda; Seda Türkmen, Baturay Özdemir, Bahar Şahin, Metin Pıhlıs, Burcu Türünz, Öykü Naz Altay, Ayça Damgacı, Pelin Baynazoğlu yer alıyor.

Yeni Macerada Direksiyon Da Yol Arkadaşı Da Çok Farklı

Serinin üçüncü filminde başları yine beladan kurtulmayan Şeref ile Onur, bu kez yollara film için sıfırdan hazırlanan çok özel bir otomobille düşüyor. Yeni yolculuğun en kritik detayı ise aracın arkasındaki özel taşıma römorku ve o römorkun asıl sahibi olan şampiyon yarış atı Cindy!

Setten paylaşılan karelerde Büyükak ve Koç, film boyunca yolculuklarına eşlik eden araçları ve Cindy ile birlikte poz verdi.

Güçlü Kadrosuyla 26 Şubat 2027'de Sinemalarda

TAFF Pictures, CJ ENM Türkiye ve AYEM Media’nın yapımını üstlendiği ‘Yol Arkadaşım 3’, 26 Şubat 2027’de sinemalarda!