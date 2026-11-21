Türk pop müziğinin sevilen sesi Deniz Seki kariyerinde yeni bir sayfa açarak kendi müzik şirketini kurduğunu duyurdu. "Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum" sözleriyle bu yeni dönemin heyecanını paylaşan sanatçı Winwin Record$ adını verdiği yapım şirketiyle müzik dünyasındaki yolculuğuna artık kendi çatısı altında devam edecek. Şirketinin kurulmasıyla birlikte yeni döneminin ilk müzik çalışmasını da dinleyicilerin beğenisine sunan Deniz Seki Yaptığına Değer mi? isimli şarkısıyla müzikseverlerle buluştu.

Winwin Record$ İle Kariyerinde Yeni Bir Sayfa Açtı

Uzun yıllardır hit şarkıları ve kendine özgü yorumuyla Türk pop müziğinde önemli bir yere sahip olan Deniz Seki yapımcılık adımını atarak Winwin Record$ şirketini hayata geçirdi. Sanatçı müzik üretimini ve projelerini kendi markası üzerinden dinleyiciye ulaştıracağı bu adımı "Hayatımın ikinci perdesini aralıyorum" ifadeleriyle tanımladı. Kendi şirketini kurmasıyla birlikte sanatsal özgürlüğünü ve üretim temposunu yeni bir boyuta taşıyan Deniz Seki müzik sektöründeki yeni döneminin ilk meyvesini de gecikmeden paylaştı.

Yeni Dönemin İlk Şarkısı "Yaptığına Değer mi?" Dinleyiciyle Buluştu

Deniz Seki'nin Winwin Record$ etiketiyle dinleyici karşısına çıkardığı ilk eser "Yaptığına Değer mi?" oldu. Söz ve müziği Murat Akduman imzası taşıyan şarkının düzenlemesini ise Serhan Bülbül üstlendi.

Müzikseverleri özlenen eski dönem slow şarkılarının naif ve derin duygusal atmosferine davet eden "Yaptığına Değer mi?" Deniz Seki'nin duygusal yorumuyla birleşerek ilk andan itibaren dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Sanatçının hem yapımcı kimliğiyle attığı bu ilk adımın hem de yeni şarkısının önümüzdeki günlerde müzik listelerinde nasıl bir yankı uyandıracağı merakla bekleniyor.