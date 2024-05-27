Zamanının Kapıları dizisinden heyecan veren yeni fragman

Yayınlanan ilk iki bölümüyle büyük ilgi gören TOD’un yeni dizisi Zamanın Kapıları’nın 30 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak olan 3. bölümünden nefes kesen bir tanıtım paylaşıldı.

Zamanının Kapıları dizisinden heyecan veren yeni fragman
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2024 17:47

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturduğu, senaryosunu Büşra Cebe’nin kaleme aldığı TOD ORIGINALS dizisi Zamanın Kapıları’nın kadrosunda Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Servet Pandur, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın (Birkan Sokullu) sahip olduğu olanaklara rağmen mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır. Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Yaşayacakları yüzleşme ve tutkulu aşk beraberinde birçok felaketi ve ölümü getirecektir.

Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı kitabından uyarlanan dizi, Türkiye’nin yanısıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanacak.

Geçmişin izlerini taşıyan sırlar ile sürükleyici bir aşk hikayesinin kapılarını aralayacak olan dizinin 3. bölüm konusu şöyle; Sinan nefsine yenik düştüğü için öfkelidir. Geçmişin yükleri artık ağır gelmektedir. Kendiyle baş başa kalabildiği gizli yerinde beklenmedik bir misafirle karşılaşır.

Zamanın Kapıları 3. bölümüyle 30 Mayıs Perşembe TOD’da.

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