‘Zamanın Kapıları’nın kadrosuna 2 sürpriz isim

TOD’un büyük ilgi gören dizisi "Zamanın Kapıları", ikinci sezonunda kadrosuna iki güçlü ismi katıyor: Şükrü Özyıldız ve Mehmet Kurtuluş! İlk sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi bu sezon daha büyük sürprizlerle, sert yüzleşmelerle ve unutulmaz sahnelerle geri dönüyor!

Yeni sezonda Şükrü Özyıldız, hedeflerine ulaşmak için Nevra’yı etkisi altına almaya çalışan Mert karakterine hayat verecek. Ancak zamanla Nevra’ya karşı hissetmeye başladığı duygular, tüm dengeleri altüst edecek. Mehmet Kurtuluş ise Sinan’ın geçmişten gelen düşmanı Ahmet rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Kurduğu zekice oyunlarla Sinan ve Nevra’yı köşeye sıkıştırmaya çalışacak.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, TOD STUDIOS imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut otururken, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor. Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Meral Çetinkaya, Elif Aksu, Enes Külahçı, Mehmet Bilge Aslan, Kaan Turgut ve Çiçek Acar gibi başarılı oyuncular da dizinin güçlü kadrosunda yer alıyor.

Şimdi her şey değişiyor! Daha fazla aksiyon, daha büyük entrikalar ve yepyeni hesaplaşmalar izleyiciyi bekliyor!