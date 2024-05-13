Zamanın Kapıları'ndan ilk tanıtım yayınlandı

Heyecan verici hikayesiyle, izleyicileri soluksuz bir serüvene davet eden ilk tanıtımdan yayınlanan sahneler ve dizinin çarpıcı atmosferi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Her bölüm izleyiciye merak unsuru yüksek bir hikaye sunacak dizinin kadrosunda; Birkan Sokullu, Esra Bilgiç, Cem Bender, Erkan Can, İbrahim Selim, Alper Saldıran, Selen Uçer, Elçin Afacan, Naz Çağla Irmak, Engin Yüksel, Enes Külahçı, Elçin Zehra İrem gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Tam bir bilgisayar dehası olan Sinan’ın (Birkan Sokullu) sahip olduğu olanaklara rağmen, mümkün olduğunca insanlarla iletişim kurmadan, asosyal bir hayat sürerken Türkiye'nin en büyük iş adamlarından birinin ilgi çekici güzellikteki kızı, Nevra (Esra Bilgiç) ile yolları kesişince geçmişin kapıları bir bir açılır. Ortaya dökülen sırlarla, Nevra da kendi gerçekliğiyle buluşur. Birlikte köklerine doğru, gerilim dolu bir yolculuğa çıkarlar. Yaşayacakları yüzleşme ve tutkulu aşk beraberinde birçok felaketi ve ölümü getirecektir.

Ayşe Övür’ün “Zamanın Kapıları: İstanbul’un Öteki Yüzü” adlı kitabından uyarlanan, Türkiye’nin yanısıra Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde de eş zamanlı yayınlanacak olan TOD ORIGINALS yapımı “Zamanın Kapıları" yakında TOD’da!