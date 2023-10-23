Zam bekleyen memur ve emekliyi yıkan haber! Refah payı kalkıyor mu?

Memur ve Emekli Maaşlarına Yapılacak Zam: Merkez Bankası Tahminleri belli oldu. Merkez Bankası'nın son enflasyon tahminlerine göre, 2023 yılında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlarda yeni bir uygulama bekleniyor. Bu uygulama, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalarla doğrulandı.

Yıl Sonu Enflasyon Tahmini ve Zam Oranları

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, zam oranları Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Merkez Bankası'nın son raporuna göre bu oran %68,01 olarak belirlendi. Bu, memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranının %40,28 olacağı anlamına geliyor.

Refah Payı Uygulamasında Değişiklik

Hükümetin yıllardır uyguladığı refah payı uygulamasında bu yıl bir değişiklik olacağı belirtildi. Bu değişiklik, maaşlarda yapılan artışın %50'ye çıkmasını sağlayan bir uygulamaydı. Ancak 2023 yılında refah payı uygulamasının kaldırılması bekleniyor.

Asgari Maaşlarda Yapılacak Değişiklikler

Merkez Bankası'nın raporlarına göre, en düşük memur maaşı 22.077 lira olarak belirlenmişti. Refah payı uygulamasının kaldırılmasıyla bu maaşın 30.900 lira olması bekleniyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre bu maaşın Ocak ayında 33.000 lira olması planlanıyor.

Emekli Maaşlarına Yapılacak Artış

Özellikle en düşük emekli maaşlarında yaşanan erime nedeniyle hükümet, emekli maaşlarına yapılacak artışları belirlemekteydi. Şimşek'in açıklamalarına göre, emekli maaşlarına yapılacak artışın enflasyon farkının üzerinde olacağı belirtildi. Ayrıca, emekli maaşlarına yapılacak artışın yalnızca taban maaş için sınırlı tutulabileceği de gündeme geldi.

Seçimler yaklaşırken, hükümetin çalışan ücretlerine yapacağı zamların seçim sonuçlarına etkisi merak konusu oldu. Hükümetin, seçim öncesi düşük zamlar yapması halinde seçmenlerden nasıl bir tepki alabileceği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır.