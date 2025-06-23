Zafer Ergin Sezon Finali Sonrası Tatiline Sapanca’da Başladı

Usta oyuncu Zafer Ergin, rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından dinlenmek için rotasını Sapanca'ya çevirdi. Başarılı sanatçı, doğanın huzur veren atmosferinde geçirdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ergin’in tatil kareleri, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Tatil Sezonunun İlk Durağı: Sapanca

Uzun ve yorucu bir sezonun ardından Zafer Ergin, dinlenmek için tercihini Sapanca’dan yana kullandı. Ünlü oyuncu, Sapanca’nın doğasıyla iç içe tatil yaparken çektiği fotoğrafları; “Sezon biter. İlk Durak Sapanca” notuyla sevenleriyle paylaştı. Paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Doğayla İç İçe Dinlenme

Sanat hayatında önemli projelere imza atan Zafer Ergin, doğayla iç içe geçirdiği bu tatilde stresten uzaklaşmayı hedefledi. Yeşilin ve göl manzarasının tadını çıkaran usta oyuncu, hem dinleniyor hem de yeni sezon için enerji topluyor. Takipçileri, usta sanatçının huzur dolu tatil pozlarına yoğun ilgi gösterdi.