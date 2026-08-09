İbrahim Kutluay’dan Oğluna Zorlu Sınav! Denizde Şov

İbrahim Kutluay ve oğlu Ömer yeni sezon öncesi antrenmanı denize taşıdı. Dalgalar arasında sınırları zorlayan baba-oğulun görüntüleri gündem oldu.

İbrahim Kutluay’dan Oğluna Zorlu Sınav! Denizde Şov
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 18:47

Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden İbrahim Kutluay, bu kez parkede değil, denizde oğlu Ömer’le birlikte ter döktü. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren baba-oğul, antrenmanı denize taşıdı. Dalgaların arasında yaptıkları zorlu çalışma, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Baba-Oğuldan Zorlu Deniz Antrenmanı

Basketbola olan tutkusu küçük yaşlardan beri dikkat çeken Ömer Kutluay, babası İbrahim Kutluay’ın izinden gidiyor. Genç basketbolcu, yeni sezon öncesi formunu korumak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İbrahim Kutluay da oğlunu bu süreçte yalnız bırakmıyor. İkili, salonda yapılan klasik idmanların dışına çıkarak denizde antrenman yaptı. Dalgaların arasında gerçekleştirilen çalışma, hem eğlenceli hem de bir hayli yorucu görüntülere sahne oldu.

Ömer’in özellikle fiziksel olarak geçirdiği değişim de dikkatlerden kaçmadı. Babasıyla birlikte sınırlarını zorlayan genç basketbolcu, yeni sezon öncesi oldukça hırslı görünüyor.

Ömer’e En Büyük Destek Babasından

Ömer Kutluay’ın basketboldaki yükselişinde babasının desteği de önemli bir yer tutuyor. Genç oyuncu, geçtiğimiz dönemde U17 Erkek Basketbol Milli Takımı’yla mücadele ederken başarılı performansıyla öne çıkmıştı.

Özellikle Fransa karşısında alınan galibiyette kritik anlarda sorumluluk alan Ömer, takımının yarı finale yükselmesine katkı sağlamıştı. Ancak yarı finalde Sırbistan’a karşı alınan mağlubiyet, genç basketbolcuyu oldukça üzmüştü.

Maç sonunda gözyaşlarını tutamayan Ömer’in yardımına ise yine babası koşmuştu. İbrahim Kutluay, oğluna sarılarak onu teselli etmişti. Baba-oğulun bu duygusal anları da uzun süre konuşulmuştu.

Aile Yeniden Bir Arada

İbrahim Kutluay ile Demet Şener, 2018’de boşanmalarının ardından çocukları için bir araya gelmeye devam ediyor. Özellikle Ömer’in basketbol kariyerinde ailece destek olmaları dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz dönemde birlikte tatil yapan aile, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmişti. Şimdi ise İbrahim Kutluay ve Ömer’in denizdeki antrenmanı, baba-oğul arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

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