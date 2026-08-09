Rolü İçin Bunu da Yaptı! Nezaket Erden’den Radikal Değişim

Nezaket Erden yeni projesindeki rolü için saçlarını 3 numaraya vurdurdu. Cesur değişimini paylaşan oyuncu “Korkmadım değil ama cesaret ettim” dedi.

Rolü İçin Bunu da Yaptı! Nezaket Erden’den Radikal Değişim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 18:22

Nezaket Erden, yeni projesi için öyle bir değişikliğe gitti ki görenler bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. “Misafir”, “Uysallar” ve “Bihter” gibi yapımlardan tanıdığımız başarılı oyuncu, rolü uğruna saçlarını 3 numaraya vurdurdu. Erden, yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşınca kısa sürede gündem oldu.

Yeni Rolü İçin Saçlarından Vazgeçti

Oyuncuların canlandıracakları karakter için fiziksel olarak değişmeleri artık çok şaşırtıcı değil ama Nezaket Erden’in tercihi yine de oldukça cesur bulundu. Saçlarını neredeyse tamamen kısaltan oyuncu, yeni görünümüyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Erden’in bu değişikliği tamamen yeni projesindeki rolü için yaptığı ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, saçlarını kestirme kararının ardından yaşadığı heyecanı da takipçileriyle samimi bir şekilde paylaştı.

“Korkmadım Değil Ama Cesaret Ettim”

Yeni görüntüsünün ardından gelen sorulara sosyal medya hesabından cevap veren Erden, saçlarını gerçekten bir rol için kestirdiğini söyledi. Oyuncu, bu kararın kendisi için kolay olmadığını ancak çevresindeki insanların desteği sayesinde cesaret bulduğunu anlattı.

Erden, “Korkmadım değil ama cesaret ettim, iyi ki” diyerek yeni saçlarını şimdiden çok sevdiğini söyledi. Takipçilerinden gelen güzel yorumların da bu yeni görüntüsüne alışmasını kolaylaştırdığını belirtti.

Kadınlara da Mesaj Gönderdi

Sadece yeni imajıyla değil, verdiği mesajla da dikkat çeken Erden, kadın takipçilerine seslenmeyi ihmal etmedi. Her halimizin güzel olduğunu birbirimize daha fazla hatırlatmamız gerektiğini söyleyen oyuncu, özellikle dış görünüş konusunda kendini kötü hisseden kadınlara destek oldu.

Erden’in bu cesur değişimi, yeni projesi kadar sosyal medyada yaptığı samimi paylaşımla da konuşulmaya başladı. Oyuncunun yeni rolü için yaptığı bu büyük değişimin nasıl bir karaktere hayat vereceği ise şimdiden merak konusu.

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