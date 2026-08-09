Alina Boz Ve Umut Evirgen’den Bebek Müjdesi! Kızları Geliyor

Alina Boz ve Umut Evirgen cephesinden sonunda beklenen güzel haber geldi. 2023 yılında evlenen ünlü çift şimdi de ilk kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Bir süredir konuşulan hamilelik haberinin ardından çift bu kez bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Alina Boz ile Umut Evirgen’in bir kızları olacak.

Çift düzenledikleri cinsiyet partisinden renkli görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Böylece bir süredir merak edilen soru da yanıtını bulmuş oldu.

Kısa Sürede Evlilik Kararı Aldılar

Alina Boz ile Umut Evirgen’in aşkı 2023 yılında başlamıştı. İlişkilerinin üzerinden henüz birkaç ay geçmişken evlilik kararı alan çift aynı yıl nikâh masasına oturmuştu.

2 Aralık 2023’te İstanbul Emirgan’da demirli Halas 71 isimli teknede gerçekleşen düğün oldukça özel ve sade bir törenle yapılmıştı. Çiftin yakın dostları ve ailelerinin katıldığı nikâhta dönemin Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de hazır bulunmuştu.

Düğün sanat ve televizyon dünyasından pek çok ünlü ismi de bir araya getirmişti. Alina Boz’un tercih ettiği gelinlik de gecenin dikkat çeken detaylarından biri olmuştu.

Şimdi Sıra Anne-Baba Olmakta

Evliliklerinin ardından özel hayatlarını mümkün olduğunca gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift 2026 yılında gelen bebek haberiyle yeniden gündeme geldi. Alina Boz’un hamile olduğu yönündeki iddialar bir süredir konuşuluyordu. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı mezuniyet töreninde yaptığı açıklamayla bu güzel haberi doğrulamıştı.

Son olarak düzenledikleri cinsiyet partisiyle heyecanlarını paylaşan çift, kız bebek beklediklerini duyurdu. Alina Boz ve Umut Evirgen için artık yepyeni bir dönem başlıyor. Aşklarını evlilikle taçlandıran çift, şimdi de kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor.