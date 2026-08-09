Cansever İçin Son Karar! Cenazesi Memleketine Götürülecek

Lösemi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybeden Cansever’in cenazesinin Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde toprağa verilmesi planlanıyor.

Cansever İçin Son Karar! Cenazesi Memleketine Götürülecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 18:29

90’lı yıllarda şarkılarıyla hafızalara kazınan Cansever’den gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu. Uzun süredir lösemiyle mücadele eden sanatçı, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansever’in vefatının ardından şimdi herkes aynı şeyi merak ediyor: Ünlü sanatçı nerede toprağa verilecek?

Cenazesi Memleketine Götürülecek

Edinilen bilgilere göre Cansever’in cenazesinin Kuzey Makedonya’ya götürülmesi ve doğduğu şehir olan Veles’te toprağa verilmesi planlanıyor.

Sanatçının cenazesinin Almanya’dan Kuzey Makedonya’ya nakledilmesi bekleniyor. Ancak cenaze töreninin tam olarak ne zaman ve saat kaçta yapılacağı henüz kesinleşmiş değil. Program netleştiğinde Cansever’in sevenleri de törenle ilgili ayrıntıları öğrenmiş olacak.

Cansever’in memleketinde toprağa verilecek olması, sanatçının hayatındaki önemli bir dönemin de yeniden hatırlanmasına vesile oldu.

Cansever Nereli?

Cansever’in gerçek adı Dzansever Dalipova. 8 Temmuz 1967’de Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde dünyaya gelen sanatçı Roman kökenli bir ailede büyüdü.

Babası Selanik, annesi ise Bulgaristan göçmeniydi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duyan Cansever, ilerleyen yıllarda kendine özgü tarzıyla özellikle arabesk müzikte adını duyurdu.

90’lı Yıllara Damga Vurdu

Cansever Türkiye’de özellikle 90’lı yıllarda büyük bir çıkış yakaladı. “Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkıları uzun süre dinleyicilerin favorileri arasında yer aldı.

Yıllar boyunca müzik kariyerini sürdüren sanatçı son döneminde ise lösemiyle mücadele etti. Tedavi sürecinin ardından gelen vefat haberi müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Cansever’in cenaze töreninin tarihi ve saati kesinleştiğinde ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.

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