Celil Nalçakan’ı Yıkan Acı! “Seni Çok Özlüyorum Dedem”

Kanbolat Görkem Arslan’ın vefatı sonrası büyük üzüntü yaşayan Celil Nalçakan, yakın dostunu duygusal sözlerle andı. Paylaşımı yürekleri dağladı.

Celil Nalçakan’ı Yıkan Acı! “Seni Çok Özlüyorum Dedem”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-08-2026 20:21

Kanbolat Görkem Arslan’ın vefatının üzerinden zaman geçse de dostlarının ve sevenlerinin acısı dinmiyor. Başarılı oyuncunun ani kaybı sanat dünyasını derinden sarsarken, yakın arkadaşı Celil Nalçakan da onu bir kez daha duygusal sözlerle andı.

Nalçakan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Arslan’a duyduğu özlemi gözler önüne serdi. Oyuncunun sözleri, dostunun yokluğunu ne kadar derinden hissettiğini bir kez daha gösterdi.

“Seni Çok Özlüyorum Dedem”

Celil Nalçakan, yakın dostu için yaptığı paylaşımda oldukça içten ifadeler kullandı. “Delirirsem geçer sandım, delirdim… Geçmedi. Seni çok özlüyorum dedem” sözlerini paylaşan Nalçakan, takipçilerini de duygulandırdı.

Arslan’ın ardından yaşadığı özlemi bu sözlerle anlatan oyuncuya kısa sürede çok sayıda destek mesajı geldi. Dostunun yokluğunu kabullenmenin kolay olmadığı, paylaşımın her satırından hissedildi.

Eşi Hicran Akın’ın Acısı da Dinmiyor

Kanbolat Görkem Arslan’ın vefatı en çok ailesini ve eşi Hicran Akın’ı yaraladı. Akın, eşinin ardından yaptığı paylaşımlarla duyduğu özlemi zaman zaman takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Özellikle evlilik yıl dönümlerinde yaptığı duygusal paylaşım dikkat çekmişti. Akın, Arslan’a olan sevgisini ve birlikte geçirdikleri yılları anlatarak eşine seslenmişti. Paylaşımında, onun sevgisini, inancını ve hayata bakışını asla unutmayacağını dile getirmişti.

Sanatla Geçen Bir Hayat

1980 yılında dünyaya gelen Kanbolat Görkem Arslan, oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde aldı. Sanat hayatına tiyatroyla başlayan Arslan, 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisiyle televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.

Yıllar boyunca farklı projelerde rol alan oyuncu, başarılı performanslarıyla geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Arslan’ın 45 yaşında hayatını kaybetmesi, geride ailesi, dostları ve onu seven büyük bir kitle bıraktı. Aradan zaman geçse de yakınlarının paylaşımları, oyuncunun hâlâ ne kadar özlendiğini gösteriyor.

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