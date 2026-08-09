Drake Çıldırdı! Güzel Kadının İsteğiyle Canlı Yayında Havladı

Dünyaca ünlü rapçi Drake bu kez müzik kariyeriyle değil, katıldığı flört programındaki ilginç hareketleriyle gündeme geldi. “20 Kadına Karşı 1 Erkek” adlı programa konuk olan ünlü rapçi yarışmacılardan Lin Lamar’la tanıştığı andan itibaren tüm dikkatini ona verdi.

Programda yaşananlar ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle Drake’in Lamar’ın isteği üzerine canlı yayında köpek gibi havlaması, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Lin Lamar’ı Görür Görmez Etkilendi

Programın formatı gereği Drake karşısına çıkan 20 kadınla tek tek tanıştı. Kendisini etkilemeyen adayları eleyen rapçi, dördüncü sırada Lin Lamar’la karşılaşınca adeta fikrini değiştirdi.

ABD’li yayıncı Lamar’dan oldukça etkilenen Drake, daha ilk karşılaşmada ilgisini açıkça belli etti. Hatta diğer adayları geri planda bırakıp tüm dikkatini Lamar’a çevirdi. Sohbet ilerledikçe ikili arasındaki samimiyet de arttı. Ancak gecenin en çok konuşulan anı henüz gelmemişti.

“Benim İçin Havlar mısın?”

Lamar sohbet sırasında Drake’e rol yapma oyunlarıyla ilgili bir soru yöneltti. Drake’in “İstediğin her şeyi yapabilirim” şeklindeki cevabı üzerine Lamar beklenmedik bir istekte bulundu.

“Benim için havlar mısın?” diye soran Lamar’a Drake’in cevabı gecikmedi. Ünlü rapçi, canlı yayında gerçekten köpek gibi havlamaya başladı. Stüdyodakiler bu anlarda kahkahalara boğulurken Lamar da Drake’e “Aferin, iyi çocuk” diyerek karşılık verdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Bir de 400 Bin Dolarlık Ev Sözü Verdi

Drake’in jestleri bununla da sınırlı kalmadı. Lamar’a oldukça cömert bir teklif yapan rapçi, dünyada ne isterse onun için satın alabileceğini söyledi.

Lamar ise annesine emeklilik döneminde rahat etmesi için bir ev alınmasını istedi. Drake de bu isteği kabul ederek Lamar’ın annesine 400 bin dolar değerinde bir ev satın alma sözü verdi. Programdaki sıra dışı anlar Drake’in hayranları arasında da büyük yankı uyandırdı.