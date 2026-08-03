Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın Bodrum'da Mesafeli Tatili Kafaları Karıştırdı

Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde yaşadıkları krizi aşarak ilişkilerine bir şans daha tanıyan Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı yaz sezonunu geçirmek üzere Bodrum'a gitti. Ancak ünlü çiftin Ortakent'teki bir plajda sergilediği tutum tatili takip edenlerin kafasını karıştırdı.

2022 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren ve aynı yıl kızları Leyla Pera'yı kucaklarına alan çift nisan ayında yaptıkları açıklamayla evliliklerinde zorlu bir süreçten geçtiklerini doğrulamıştı. Krizin ardından birlikte Yunanistan tatiline giderek aralarındaki buzları erittiklerinin mesajını veren ikilinin Bodrum plajındaki soğuk halleri dikkatlerden kaçmadı.

Plajda Yan Yana Gelmediler

Bodrum Ortakent'te bir plajda objektiflere takılan ünlü çift, gün boyunca mesafeli tavırlarıyla öne çıktı. Başarılı oyuncu Selahattin Paşalı deniz içerisinde kızı Pera ile uzun süre oyunlar oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Uzun bir süre ortalıkta görünmeyen Lara Paşalı ise daha sonra kızı ve eşinin bulunduğu alana yaklaştı. Ancak ikilinin bir araya geldiği anlarda yaşananlar soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Eşi Gelince Eşyalarını Alıp Uzaklaştı

Lara Paşalı'nın yanlarına gelmesinin ardından Selahattin Paşalı'nın çantasını toplayarak hızla oradan ayrılması gözlerden kaçmadı. Tüm gün boyunca plajda yan yana gelmemeye özen gösteren ve birbirleriyle iletişim kurmaktan kaçınan ünlü çiftin bu soğuk ve mesafeli tavrı "Evlilikteki kriz yeniden mi nüksetti?" sorusunu akıllara getirdi.