Yüzükler Olay Oldu! Mauro Icardi, China Suarez’e Evlilik Teklifi Mi Etti?

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve model sevgilisi China Suarez’in aşkı hız kesmeden sürüyor. ABD tatilinden gelen yüzüklü paylaşım, evlilik iddialarını gündeme taşıdı.

Mauro Icardi, olaylı bir şekilde ayrıldığı eski eşi Wanda Nara ile olan ilişkisinin ardından, kalbini Arjantinli oyuncu ve model China Suarez’e kaptırdı. Aşklarını gizlemeyen çift, sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Miami Tatilinden Yüzüklü Kare

Ünlü çift, önce İtalya’nın Milano şehrinde objektiflere yansımıştı. Şimdi ise rotayı Amerika’ya çevirdi. Icardi ve Suarez, Miami tatillerinden birlikte yer aldıkları romantik bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı. Ancak bu kez karedeki yüzükler dikkat çekti.

Evlilik Teklifi İddiaları Gündemde

Icardi’nin “Seni seviyorum” notuyla yayınladığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 13,9 milyon takipçili futbolcunun bu özel anı paylaşması, “Evlilik teklifi mi etti?” sorularını beraberinde getirdi. Suarez de sevgilisinin gönderisini kendi hesabında paylaştı ve iddiaları daha da güçlendirdi.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre; Icardi, sevgilisi Suarez’e ABD’de evlenme teklifi etmeye hazırlanıyor. Çifte yakın kaynaklar, ikilinin ilişkilerinin oldukça ciddi olduğunu ve bu yaz nikah masasına oturabileceklerini konuşuyor.