Yüz Nakli Ameliyatının Ardından Siber Zorbalığa Uğrayan Didem Ceran Sert Konuştu

Didem Ceran son dönemde yaşadığı fiziksel değişim ve geçirdiği operasyonlarla magazin gündeminin merkezinde yer alıyor. Kamuoyunun karşısına ilk olarak 2006'da yayınlanan "Oryantal Star" yarışmasıyla çıkan Ceran popülaritesini 2011'de katıldığı "Survivor" yarışmasındaki performansıyla elde etti. Sonraki süreçte sosyal medya platformlarında ürettiği içeriklerle adından söz ettiren 45 yaşındaki ünlü isim bu kez estetik cerrahi operasyonlarının ardından karşı karşıya kaldığı siber zorbalık olaylarıyla dikkat çekiyor.

Yanlış Müdahale Sonrası Şifa Arayışı

Yaşadığı zorlu süreci ve geçirdiği operasyonların perde arkasını açık yüreklilikle paylaşan ünlü isim sağlık yolculuğunun 2022'de başladığını belirtti. O dönem yanlış ellerde gerçekleştirilen hatalı bir tıbbi müdahale nedeniyle hayatının en büyük yıkımlarından birini yaşadığını ifade eden Didem Ceran aynaya her baktığında derin bir ruhsal çöküntü hissettiğini aktardı. Estetik mağduriyetinin ardından yaralarını sarmak amacıyla harekete geçen ünlü figür geçtiğimiz ocak ayında radikal bir karar alarak Güney Kore'de kapsamlı bir yüz operasyonu geçirdi. İyileşme safhalarını, operasyon sonrası durumunu hiçbir filtre uygulamadan en yalın haliyle takipçilerine aktaran Ceran amacının sadece benzer sorunlar yaşayan diğer kadınlara rehberlik etmek ve farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı. Bu paylaşımlardan herhangi bir maddi kazanç ya da reklam geliri elde etmediğinin de altını çizdi.

Hekimden Gelen Mesaj Derinden Sarstı

İyi niyetle başlattığı bu bilgilendirme sürecinin ardından dijital platformlarda ağır hakaretlerle ve nefret söylemleriyle karşılaştığını belirten eski Survivor yarışmacısı gördüğü merhametsiz tavra isyan etti. Kendisine yöneltilen "Cenazen ülkeye dönsün" şeklindeki acımasız yorumların ötesinde Türkiye'de görev yapan bir tıp doktorundan aldığı mesajın kendisini derinden yaraladığını açıkladı. Bir hekimin kendisine açıkça beddua ettiğini,"İnşallah hasta olursun, hiçbir Türk doktoru seninle ilgilenmeyecek, yallah Kore’ye" şeklinde ifadeler kullandığını iddia eden Ceran meslek ahlakı ve insanlık adına büyük hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti. Başka bir ülkede şifa aramanın suç gibi yansıtılmasına tepki gösteren ünlü isim kendisini eleştirenlere takibi bırakma çağrısında bulundu.

Paylaşımları Sadece Abonelerine Açacak

Önünde yeni ve zorlu bir cerrahi operasyon süreci daha bulunduğunu belirten Didem Ceran, hem bedenini hem ruhunu korumak adına yeni bir karar aldı. Ameliyat esnasında ve sonrasında internet ortamındaki negatif enerjiden ve nefret dolu söylemlerden uzak durmak istediğini belirten ünlü figür sosyal medyadaki paylaşım stratejisini değiştiriyor. Yaşadığı değişim sürecini bundan sonraki aşamalarda genel erişime kapatacağını duyuran Ceran, bilgilendirmelerini sadece kendisini gerçekten destekleyen ücretli aboneleriyle paylaşacağını veya paylaşımları tamamen durduracağını açıkladı. Zorbalığa karşı kendisini savunma hakkını kullanacağını belirten isim siber zorbalık yapanları kendi vicdanlarıyla baş başa bıraktığını söyledi.