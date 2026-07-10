Gonca Vuslateri Kızı Asya Mone'nin Son Halini Paylaştı

Oyuncu Gonca Vuslateri, kızı Asya Mone ile çekilen yeni aile karesini Instagram'da paylaştı. Ünlü annenin formda görüntüsü takipçilerinden beğeni topladı.

Gonca Vuslateri Kızı Asya Mone'nin Son Halini Paylaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 19:51

Gonca Vuslateri, özel hayatındaki gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Levent Yaşar ile huzurlu bir evlilik yürüten yetenekli aktris dijital mecralarda aile yaşantısına dair samimi kesitler sunuyor. Çift evliliklerini taçlandıran kızları Asya Mone'nin güncel bir fotoğrafını kişisel Instagram hesabı üzerinden yayınladı. Ünlü ikilinin kareye yansıyan mutlu anları kısa süre içerisinde magazin dünyasında geniş bir etkileşim dalgası yarattı.

İki Yaşını Geride Bırakan Asya Mone İlgi Odağı

26 Nisan 2024 tarihinde anne olma sevincini tadan Gonca Vuslateri kızının büyüme sürecini adım adım hayranlarıyla paylaşıyor. Yaklaşık iki yılı aşkın bir süredir ebeveynlik deneyimini yaşayan başarılı figür hayranlarının beğenisine sunduğu son karede kızının sevimli hallerini ön plana çıkardı. Sosyal ağlarda hızla yayılan bu görsele internet kullanıcıları çok sayıda olumlu yorum bıraktı. Takipçiler küçük Asya Mone'nin anne ve babasına olan benzerliğini vurgularken, çekirdek ailenin neşeli tablosunu öven ifadeler kullandı.

Köklü Kariyer ve Çalışma Disiplini

Meslek hayatı boyunca "Ruhsar", "Canım Ailem", "Yalan Dünya", "Anne" ve "Bambaşka Biri" gibi Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımlarında kritik roller üstlenen Gonca Vuslateri profesyonel duruşuyla takdir topluyor. Doğum yaptıktan sonra sanatsal faaliyetlerine uzun ara vermeyen sanatçı setlere hızlı bir dönüş gerçekleştirerek işine olan bağlılığını kanıtlamıştı. Yeni projelerdeki performansıyla adından söz ettiren yıldız hem anneliği hem oyunculuk kariyerini dengeli bir şekilde yürütmeye özen gösteriyor.

Kilo Verme Sürecine Açıklık Getirdi

Ünlü oyuncunun doğum sonrasındaki fiziksel değişimi ve hızla forma girmesi uzun süre magazin camiasında merak uyandırmıştı. Sevenlerinden gelen yoğun sorular üzerine konuya açıklık getiren ünlü sanatçı zayıflama sürecinin detaylarını samimi bir dille aktarmıştı. Hamilelik döneminde toplam 22 kilo aldığını belirten Vuslateri doğumun ardından uyguladığı rutinlerle 23 kilo verdiğini ifade etmişti.

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