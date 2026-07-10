Tescilli Güzel Zeynep Sever Demirel 37. Yaşını Aile Pozuyla Kutladı

Sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanan ve aile yaşantısına dair kesitleri düzenli olarak takipçileriyle paylaşan Zeynep Sever Demirel yeni yaşına adım attı. Güncel olarak 37. yaş gününü kutlayan ünlü isim eşi Volkan Demirel ve çocuklarıyla birlikte çekildiği renkli bir kareyi sosyal medya hesabında yayınladı. Instagram mecrası üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken Demirel gönderisinin altına duygusal bir not ekledi. "Güneşin etrafında 37. dönüş gel yeni yaşım, hoş gel" diyen tescilli güzel yeni dönemden sağlık, huzur ve güzellik dilediğini belirtti. Hayatına yönelik şükran duygularını "Teşekkürler hayat" ifadesiyle dile getiren ünlü figürün bu karesi kısa süre içerisinde takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Podyumlardan Mutlu Bir Evliliğe

Zeynep Sever Demirel medya dünyasındaki tanınırlığını 2009'da katıldığı Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilerek kazandı. Uluslararası arenada elde ettiği bu başarının ardından Türkiye'de de geniş bir kitle tarafından takip edilen ünlü isim 2010'da dönemin başarılı file bekçisi Volkan Demirel ile nikah masasına oturdu. Evliliklerinde uzun yılları geride bırakan ve magazin dünyasının istikrarlı çiftleri arasında gösterilen ikili aile bağlarını her geçen gün daha da kuvvetlendiriyor. Yakın dönemde üçüncü kez anne olma heyecanını tadan tescilli güzel, genişleyen ailesiyle birlikte huzurlu bir yaşam çizgisi sürdürüyor.

Demirel Ailesinin İsim Mottosu

Üçüncü bebeklerinin dünyaya gelişiyle büyük bir mutluluk yaşayan Demirel çifti yeni doğan kızlarına Yasmin adını verdi. Aile içindeki çocuk isimlerinin belirlenme süreci ise dikkat çekici bir alfabetik planlamayı barındırıyor. Zeynep Sever Demirel, eşi Volkan ile birlikte geliştirdikleri harf düzenini şu sözlerle açıkladı: "Bizim Volkan ile aramızda V, Y, Z harflerinden oluşan özel bir mottomuz var. Kendi isimlerimizin baş harfleri Volkan ve Zeynep olduğu için,çocukların isimlerinde de ortadaki Y harfini sabitlemeyi tercih ettik. İlk kızımız Yade'nin ismi oldukça eski bir kökene sahip. İkinci kızımız Yeda'nın adını ise tamamen Volkan seçti ve bu konuda ısrarcı oldu. Son bebeğimiz Yasmin'de ise isimlerin bir tekerlemeye dönüşmesini engellemek adına daha bilindik ve yaygın bir alternatife yönelmeyi uygun buldum." Dijital dünyada büyük beğeni toplayan ünlü aile çocuklarının büyüme süreçlerini hayranlarıyla paylaşarak takipçileriyle olan bağlarını canlı tutmaya devam ediyor.