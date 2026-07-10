Konstantinos Argiros İstanbul'da Sıla Gençoğlu ile Düet Yaptı!

Yunan müziğinin uluslararası alanda tanınan isimlerinden Konstantinos Argiros İstanbul'daki hayranlarıyla yeniden bir araya geldi. Ünlü şarkıcı 9 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerin karşısına çıktı. Geçen yıl aynı sahnede sergilediği performansın ardından İstanbul'a gelmeyi heyecanla beklediğini belirten sanatçı iki gün üst üste kapalı gişe konser vermenin gururunu yaşadı. Etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Argiros dinleyicilerine duyduğu minneti dile getirdi. Sahne arkasından koridorlara taşan büyük ilgi binlerce müzikseverin alanı doldurmasıyla somutlaştı. Geceye katılanlar arasında Semiramis Pekkan ve Gözde Kansu gibi tanınan simalar da yer aldı. Oyuncu Damla Colbay da bu özel performansı takip eden isimler arasındaydı.

Sıla ile Sahnede Sürpriz Düet

Konserin en dikkat çekici ve magazin gündemine damga vuran anı ünlü Türk pop sanatçısı Sıla Gençoğlu'nun sahneye çıkışı oldu. Argiros ve Sıla "Ax Kardia Mou / Yanımda Uyu" isimli şarkıda yaptıkları düetle dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Yunan şarkıcı, Sıla’yı 2016 veya 2017 yıllarındaki bir konserinden bu yana tanıdığını ve sesini her zaman çok takdir ettiğini ifade etti. Uzun süredir ortak bir proje üzerinde konuştuklarını belirten Argiros bu çalışmanın zamanlamasının tam şu ana denk gelmesinden mutluluk duyduğunu paylaştı. Başarılı ikilinin bu ortak şarkı için otantik ögeler barındıran özel bir video klip hazırlığında olduğu müjdesi de müzik dünyasında büyük heyecan yarattı.

Beyaz Mendillerle Halay Rüzgarı

Sahneye "Merhaba Türkiye!" diyerek adım atan Konstantinos Argiros gecenin ilerleyen saatlerinde tempoyu iyice artırdı. Repertuvarında "Ximeromata", "Iliovasilema" ve "Tha 'Mai Edo" gibi hit parçalarına yer veren şarkıcı izleyicileri bir an bile yerinde oturtmadı. Etkinlik alanında organize edilen sürprizle tüm dinleyicilere beyaz mendiller dağıtıldı. Hareketli ritimlerin yükselmesiyle birlikte Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce kişi ellerindeki mendillerle halay çekerek sanatçıya eşlik etti. Kültürel bir sentezin oluştuğu bu dakikalarda Argiros şarkılarını tüm ruhu ve kalbiyle seslendirdiğini bir kez daha kanıtladı. Şarkıcının "Ela Pio Konta" ve "Athina Mou" gibi popüler eserleri de seyircilerden yoğun alkış aldı.