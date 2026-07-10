Sagopa Kajmer’den Eski Yapımcısına "Romantizma" Davası

Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Sagopa Kajmer geçmiş yıllarda dinleyicilerle buluşan ve kariyerinde önemli bir yer tutan "Romantizma" albümü nedeniyle eski yapım şirketine dava açtı. Sanatçı, aralarındaki resmi sözleşmenin geçerlilik süresi bitmesine rağmen albümde yer alan eserlerin izinsiz şekilde kullanılmaya devam edildiğini öne sürdü. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine yansıyan olayda ünlü rapçi İrem Müzik Yapım şirketinin telif haklarını ihlal ettiğini savundu. Dava dilekçesinde yer alan iddialara göre yapım firması hak sahibi olmadığı halde söz konusu albümdeki parçaları son dönemde plak formatında basarak yeniden piyasaya sürdü. Bu ticari faaliyet üzerinden haksız kazanç sağlandığını belirten müzisyen hem maddi hem manevi açıdan zarara uğradığını beyan etti.

Üç Katı Tazminat Talebi

Yasal süreci yakından takip eden Sagopa Kajmer’in avukatı Doğuş Kan mahkemeye sunduğu dilekçeyle müvekkilinin haklarını savundu. Şirketin gerçekleştirdiği üretimin yasal zemin dışında olduğunu aktaran Kan telif ihlaline karşı yaptırımların uygulanmasını istedi. Avukat Doğuş Kan haksız kullanımdan kaynaklanan cezai süreçler için savcılığa suç duyurusunda bulunma haklarını saklı tuttuklarını dile getirdi. Bu aşamada mahkeme heyetinden İrem Müzik Yapım şirketinin elde ettiği gelirin mevzuat gereği üç katı oranında maddi tazminat ödemesine hükmedilmesini talep etti. Ayrıca sanatçının telif haklarının korunması amacıyla manevi tazminatın da davalı taraftan tahsil edilmesi istendi.

Yapım Şirketinden "Yirmi Yıllık Sessizlik" Savunması

Açılan telif davasına karşı savunma yapan İrem Müzik Yapım firması hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirketin vekilliğini üstlenen avukat mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde piyasaya sürülen ürünlerin yasal çerçevede olduğunu iddia etti. Herhangi bir korsan, haksız veya hukuka aykırı kullanımın söz konusu olmadığını savunan davalı taraf davanın reddedilmesi gerektiğini belirtti. Savunma makamı iddiaların asılsız olduğunu ileri sürerken zaman aşımı ve iyi niyet vurgusu yaptı. Yapım şirketinin avukatı, Sagopa Kajmer’in yaklaşık yirmi yıl boyunca konuyla ilgili sessiz kaldığını, bu kadar uzun bir sürenin ardından hukuki yollara başvurmasının hakkın kötüye kullanımı olduğunu öne sürdü. Tarafların delillerini sunacağı yargılama süreci önümüzdeki dönemde devam edecek.