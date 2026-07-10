Sagopa Kajmer’den Eski Yapımcısına "Romantizma" Davası

Sagopa Kajmer, sözleşme süresi dolan Romantizma albümünü izinsiz şekilde plak olarak bastığı iddiasıyla İrem Müzik Yapım şirketine tazminat davası açtı.

Sagopa Kajmer’den Eski Yapımcısına
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 19:56

Türk rap müziğinin tanınan isimlerinden Sagopa Kajmer geçmiş yıllarda dinleyicilerle buluşan ve kariyerinde önemli bir yer tutan "Romantizma" albümü nedeniyle eski yapım şirketine dava açtı. Sanatçı, aralarındaki resmi sözleşmenin geçerlilik süresi bitmesine rağmen albümde yer alan eserlerin izinsiz şekilde kullanılmaya devam edildiğini öne sürdü. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine yansıyan olayda ünlü rapçi İrem Müzik Yapım şirketinin telif haklarını ihlal ettiğini savundu. Dava dilekçesinde yer alan iddialara göre yapım firması hak sahibi olmadığı halde söz konusu albümdeki parçaları son dönemde plak formatında basarak yeniden piyasaya sürdü. Bu ticari faaliyet üzerinden haksız kazanç sağlandığını belirten müzisyen hem maddi hem manevi açıdan zarara uğradığını beyan etti.

Üç Katı Tazminat Talebi

Yasal süreci yakından takip eden Sagopa Kajmer’in avukatı Doğuş Kan mahkemeye sunduğu dilekçeyle müvekkilinin haklarını savundu. Şirketin gerçekleştirdiği üretimin yasal zemin dışında olduğunu aktaran Kan telif ihlaline karşı yaptırımların uygulanmasını istedi. Avukat Doğuş Kan haksız kullanımdan kaynaklanan cezai süreçler için savcılığa suç duyurusunda bulunma haklarını saklı tuttuklarını dile getirdi. Bu aşamada mahkeme heyetinden İrem Müzik Yapım şirketinin elde ettiği gelirin mevzuat gereği üç katı oranında maddi tazminat ödemesine hükmedilmesini talep etti. Ayrıca sanatçının telif haklarının korunması amacıyla manevi tazminatın da davalı taraftan tahsil edilmesi istendi.

Yapım Şirketinden "Yirmi Yıllık Sessizlik" Savunması

Açılan telif davasına karşı savunma yapan İrem Müzik Yapım firması hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Şirketin vekilliğini üstlenen avukat mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde piyasaya sürülen ürünlerin yasal çerçevede olduğunu iddia etti. Herhangi bir korsan, haksız veya hukuka aykırı kullanımın söz konusu olmadığını savunan davalı taraf davanın reddedilmesi gerektiğini belirtti. Savunma makamı iddiaların asılsız olduğunu ileri sürerken zaman aşımı ve iyi niyet vurgusu yaptı. Yapım şirketinin avukatı, Sagopa Kajmer’in yaklaşık yirmi yıl boyunca konuyla ilgili sessiz kaldığını, bu kadar uzun bir sürenin ardından hukuki yollara başvurmasının hakkın kötüye kullanımı olduğunu öne sürdü. Tarafların delillerini sunacağı yargılama süreci önümüzdeki dönemde devam edecek.

Benzer Haberler
Ünlü Sunucu Ece Erken: Ünlü Sunucu Ece Erken: "Başıma Bir Şey Gelirse Sorumlusu Odur!"
İrem Helvacıoğlu Kızı Sora'nın Dede Torun Pozunu Paylaştı İrem Helvacıoğlu Kızı Sora'nın Dede Torun Pozunu Paylaştı
Melek Mosso ve Teoman Harbiye'de Kendilerine Sorulan Soruları Yanıtladı! Melek Mosso ve Teoman Harbiye'de Kendilerine Sorulan Soruları Yanıtladı!
Gonca Vuslateri Kızı Asya Mone'nin Son Halini Paylaştı Gonca Vuslateri Kızı Asya Mone'nin Son Halini Paylaştı
Tescilli Güzel Zeynep Sever Demirel 37. Yaşını Aile Pozuyla Kutladı Tescilli Güzel Zeynep Sever Demirel 37. Yaşını Aile Pozuyla Kutladı
Sevgilisinden Sevgilisinden "Eşim" Diye Bahseden Asena Lüks Hediyeleriyle Nişantaşı'nda Görüntülendi!
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı