Melek Mosso ve Teoman Harbiye'de Kendilerine Sorulan Soruları Yanıtladı!

Harbiye Açıkhava'da konuk sanatçı olan Teoman ve Melek Mosso kuliste kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı.

Melek Mosso ve Teoman Harbiye'de Kendilerine Sorulan Soruları Yanıtladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 20:03

İstanbul eğlence hayatının önemli merkezlerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu Bulutsuzluk Özlemi grubunun özel performansına ev sahipliği yaptı. Geceye konuk sanatçı olarak katılan Melek Mosso ve Teoman sahne öncesinde magazin muhabirleriyle bir araya gelerek gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her iki sanatçının da hem müzikal çalışmalarına hem özel yaşamlarına dair paylaştığı samimi detaylar dikkat çekti.

Kulis Sohbetinde Duygusal Anlar

Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melek Mosso etkinlik alanında yaşadığı büyük heyecanı dile getirdi. Konser alanında yer alan gençlik korosuyla bir araya geldiğini belirten ünlü şarkıcı geçmişte kendisine öykünerek flüt çalmaya başlayan genç müzisyenlerle buluştuğunu aktardı. Öğrencilerle sarılarak fotoğraf çektirdiğini ve bu esnada duygusal anlar yaşadığını ifade eden Mosso kulis arkasındaki bu buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yaz dönemini oldukça hareketli geçirdiğini belirten sanatçı yeni şarkılarını doğru zamanda dinleyiciyle buluşturmak adına bir süre beklettiğini sözlerine ekledi. Son dönemde saçlarına kaynak yaptırarak imajını değiştiren şarkıcı yeni görüntüsünü çok beğendiğini belirterek "Bu ara bir şeylerine saramadık, saçlarımıza sardık" şeklinde esprili bir değerlendirmede bulundu.

"Sadece Yattığım Bölüm Öne Çıktı"

Gecenin bir diğer ağır topu olan rock müziğin başarılı temsilcisi Teoman ise yakın zamanda gerçekleştirdiği bir performanstaki sahne duruşuyla ilgili eleştirilere açıklık getirdi. Konser esnasında sahneye uzanarak şarkı söylemesinin sosyal medyada büyük yankı bulmasını tuhaf karşıladığını belirten sanatçı medyanın odak noktasına sitem etti. Dev organizasyonlarda binlerce kişiye hitap ettiğini vurgulayan ünlü yorumcu, "Sahneye yatmak prim yaptı galiba. Şarkının koreografisine uygun bir hamle yapmıştım. 25 bin kişiye konser veriyorsunuz, basında sadece yattığınız kısım öne çıkıyor, bu durum gerçekten garip" sözleriyle siber dünyadaki algı yönetimini eleştirdi.

"Bizim Yaşımızda Aşk Komik Geliyor"

Deneyimli müzisyen basın mensuplarının yönelttiği "Yaz aşkı büyüsüne inanır mısınız?" sorusuna kahkaha atarak karşılık verdi. Gazetecilerin romantik sorusuna esprili bir sitemle yaklaşan Teoman, "Bu soruyu bana 20 sene gecikmeli sordunuz" diyerek eski hareketli yıllarına atıfta bulundu. Elli yaş üstü döneminde aşka bakış açısının tamamen değiştiğini saklamayan usta sanatçı geçmiş dönemlerde özel hayatıyla ilgili yaptığı radikal açıklamaları da bir anlamda tazeledi. Gençlik yıllarında duygusal bağların ve tutkunun doğal bir süreç olduğunu fakat ilerleyen yaşlarda bu durumun anlamını yitirdiğini savunan şarkıcı, "Gençken aşık oluyorsunuz tabii, bu yaşta neye aşık olacaksınız? Aşk bizim yaşımızda biraz komik ve manasız geliyor" diyerek realist felsefesini ortaya koydu.

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