Sevgilisinden "Eşim" Diye Bahseden Asena Lüks Hediyeleriyle Nişantaşı'nda Görüntülendi!

Oryantal dans kariyeriyle tanınan Asena Çakmak iş insanı Hasan Dere ile sekiz yıl süren evliliğini tek celsede bitirmesinin ardından özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Boşanma sürecini geride bıraktıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ünlü isim İstanbul’un gözde semtlerinden Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Caddede lüks bir otomobille tur atan sanatçı, parmağındaki iri tektaş yüzükle tüm bakışları üzerine topladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü figür neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sevgilisine Neden "Eşim" Dediğini Açıkladı

Muhabirlerin parmağındaki dikkat çekici yüzüğü sorması üzerine Asena "Hamdolsun eşim aldı" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Henüz resmi bir evlilik kararı ilan edilmemişken sevgilisinden bu şekilde bahsetmesi evlilik iddialarını güçlendirdi. İlişkideki bu hitap şeklinin nedenini açıklayan ünlü isim hayata bakış açısını şu sözlerle özetledi: "Eğer bir insanla ömür boyu aynı yolda yürümeye karar verdiyseniz, o kişi sizin için artık bir eştir. Biz şu anda son derece güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Gelecekte neler olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz." Bu sözlerle evlilik fikrine açık kapı bırakan sanatçı ilişkisinin derinliğine vurgu yaptı.

Yalova'da Çiftlik Hayatı

Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Asena hayatında köklü değişikliklere gittiğini belirtti. Bir süredir sevgilisinin Yalova’daki çiftliğinde yaşayan ünlü isim doğayla iç içe sakin bir hayat tarzını benimsediğini dile getirdi. Şehrin kaosundan uzaklaşmanın kendisine iyi geldiğini anlatan sanatçı profesyonel kariyerinde de yeni bir sayfa açtı. Artık sahnelerde dansçı kimliğiyle yer almak istemediğini belirten Asena bundan sonraki süreçte müzik dünyasına odaklanacağını ve dinleyicilerinin karşısına şarkılarıyla çıkacağını ifade etti. Nişantaşı sokaklarında büyük ilgi gören lüks otomobilin de Kani Kudu tarafından kendisine hediye edildiği öğrenildi.

Eleştirilere Net Yanıt: İkimiz de Boşanmış İnsanlarız

İlişkisinin ilk günlerinde sosyal medyada ve magazin kulislerinde ortaya atılan iddialara da değinen ünlü şarkıcı eleştirilere son derece net bir dille yanıt verdi. Birlikteliklerinin hiçbir evliliğe zarar vermediğini vurgulayan Asena geçmiş günlerde yaptığı savunmayı hatırlattı. Kani Kudu ile ilişkilerinin her iki tarafın da eski evliliklerini tamamen sonlandırmasının ardından başladığını belirten sanatçı, "Birlikte olduğum kişi tamamen boşanmış bir erkektir. Ben de kendi evliliğini yasal olarak bitirmiş bir kadınım. Dolayısıyla ortada kimsenin hakkına girme durumu söz konusu değil" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.