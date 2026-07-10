Sevgilisinden "Eşim" Diye Bahseden Asena Lüks Hediyeleriyle Nişantaşı'nda Görüntülendi!

İş insanı Hasan Dere ile evliliğini bitiren Asena sevgilisi Kani Kudu'nun hediyesi olan lüks aracı ve tektaş yüzüğüyle Nişantaşı sokaklarında turladı.

Sevgilisinden
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-07-2026 19:20

Oryantal dans kariyeriyle tanınan Asena Çakmak iş insanı Hasan Dere ile sekiz yıl süren evliliğini tek celsede bitirmesinin ardından özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Boşanma sürecini geride bıraktıktan sonra yeni bir aşka yelken açan ünlü isim İstanbul’un gözde semtlerinden Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Caddede lüks bir otomobille tur atan sanatçı, parmağındaki iri tektaş yüzükle tüm bakışları üzerine topladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü figür neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken özel yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sevgilisine Neden "Eşim" Dediğini Açıkladı

Muhabirlerin parmağındaki dikkat çekici yüzüğü sorması üzerine Asena "Hamdolsun eşim aldı" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Henüz resmi bir evlilik kararı ilan edilmemişken sevgilisinden bu şekilde bahsetmesi evlilik iddialarını güçlendirdi. İlişkideki bu hitap şeklinin nedenini açıklayan ünlü isim hayata bakış açısını şu sözlerle özetledi: "Eğer bir insanla ömür boyu aynı yolda yürümeye karar verdiyseniz, o kişi sizin için artık bir eştir. Biz şu anda son derece güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Gelecekte neler olacağını hep birlikte izleyip göreceğiz." Bu sözlerle evlilik fikrine açık kapı bırakan sanatçı ilişkisinin derinliğine vurgu yaptı.

Yalova'da Çiftlik Hayatı

Yalova'da müteahhitlik yapan iş insanı Kani Kudu ile gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Asena hayatında köklü değişikliklere gittiğini belirtti. Bir süredir sevgilisinin Yalova’daki çiftliğinde yaşayan ünlü isim doğayla iç içe sakin bir hayat tarzını benimsediğini dile getirdi. Şehrin kaosundan uzaklaşmanın kendisine iyi geldiğini anlatan sanatçı profesyonel kariyerinde de yeni bir sayfa açtı. Artık sahnelerde dansçı kimliğiyle yer almak istemediğini belirten Asena bundan sonraki süreçte müzik dünyasına odaklanacağını ve dinleyicilerinin karşısına şarkılarıyla çıkacağını ifade etti. Nişantaşı sokaklarında büyük ilgi gören lüks otomobilin de Kani Kudu tarafından kendisine hediye edildiği öğrenildi.

Eleştirilere Net Yanıt: İkimiz de Boşanmış İnsanlarız

İlişkisinin ilk günlerinde sosyal medyada ve magazin kulislerinde ortaya atılan iddialara da değinen ünlü şarkıcı eleştirilere son derece net bir dille yanıt verdi. Birlikteliklerinin hiçbir evliliğe zarar vermediğini vurgulayan Asena geçmiş günlerde yaptığı savunmayı hatırlattı. Kani Kudu ile ilişkilerinin her iki tarafın da eski evliliklerini tamamen sonlandırmasının ardından başladığını belirten sanatçı, "Birlikte olduğum kişi tamamen boşanmış bir erkektir. Ben de kendi evliliğini yasal olarak bitirmiş bir kadınım. Dolayısıyla ortada kimsenin hakkına girme durumu söz konusu değil" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.

Benzer Haberler
Ünlü Sunucu Ece Erken: Ünlü Sunucu Ece Erken: "Başıma Bir Şey Gelirse Sorumlusu Odur!"
İrem Helvacıoğlu Kızı Sora'nın Dede Torun Pozunu Paylaştı İrem Helvacıoğlu Kızı Sora'nın Dede Torun Pozunu Paylaştı
Melek Mosso ve Teoman Harbiye'de Kendilerine Sorulan Soruları Yanıtladı! Melek Mosso ve Teoman Harbiye'de Kendilerine Sorulan Soruları Yanıtladı!
Sagopa Kajmer’den Eski Yapımcısına Sagopa Kajmer’den Eski Yapımcısına "Romantizma" Davası
Gonca Vuslateri Kızı Asya Mone'nin Son Halini Paylaştı Gonca Vuslateri Kızı Asya Mone'nin Son Halini Paylaştı
Tescilli Güzel Zeynep Sever Demirel 37. Yaşını Aile Pozuyla Kutladı Tescilli Güzel Zeynep Sever Demirel 37. Yaşını Aile Pozuyla Kutladı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı