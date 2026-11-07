Kıvanç Tatlıtuğ’dan Duygusal İstanbul İtirafı: "Gözlerim Kapalı Götürseniz Kokusundan Anlarım!"

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ İstanbul anılarını paylaştı. Eminönü ve Karaköy'e olan aidiyetini belirten oyuncu "Kokusundan anlarım" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Duygusal İstanbul İtirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2026 16:11

Türk sinema ve televizyon dünyasının en başarılı projelerinde başrol oynayan milyonların hayranlıkla takip ettiği yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'a dair yıllar öncesine dayanan anılarını ve şehre olan aidiyet duygusunu samimi bir dille paylaştı. Ünlü oyuncunun İstanbul'un iki semtine olan özel bağı ve geçmişteki zorlu ulaşım günleri magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

"İstanbul'da Kendimi En Ait Hissettiğim Yer Eminönü ve Karaköy"

İstanbul denince aklına gelen ilk noktaların Eminönü ve Karaköy olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ bu semtlerin kendisi için çok derin anlamlar taşıdığını ifade etti. Şehrin tarihi dokusuyla ve geçmişteki koşturmacasıyla bütünleştiğini vurgulayan ünlü oyuncu İstanbul'a ilk adım attığı yılları ve o dönemdeki aidiyet hissini şu sözlerle dile getirdi:

"İstanbul'da kendimi en ait hissettiğim yer Eminönü ve Karaköy. İstanbul'a ilk geldiğimde henüz profesyonel basketbolcu değildim ama olabilmek için Ülkerspor'da oynuyordum. Topkapı fabrikası oradaydı."

1997 Yılından Kalan Otobüs ve Vapur Anıları

İstanbul'a taşındıkları 1997 yılında henüz kariyerinin başındayken yaşadığı günlük rutini ve şehir içi ulaşım çilesini anlatan Tatlıtuğ o yılların hafızasında silinmez izler bıraktığını belirtti. Gençlik yıllarında antrenmanlara yetişmek için şehir hatları vapurlarını ve otobüsleri aşındırdığını söyleyen başarılı oyuncu, o günleri şu sözlerle özetledi:

"İstanbul'a taşındığımız 1997 yılında her gün Erenköy'den Kadıköy'e, Kadıköy'den vapurla Eminönü'ne ya da Beşiktaş'a, oradan da Topkapı'ya giderdim. O otobüslerde ve vapurlarda çok zaman geçirdim."

"Kokusundan Nerede Olduğumu Anlarım"

İstanbul'un hafızasına ve sokaklarına olan bağlılığını duygu dolu bir benzetmeyle gözler önüne seren Kıvanç Tatlıtuğ şehrin kendisi için sadece bir yaşam alanı değil geçmişinin en canlı tanığı olduğunu vurguladı. O dönemin kokusunu ve atmosferini hâlâ zihninde taşıdığını belirten ünlü isim "Bugün gözlerim kapalı halde oraya götürseniz kokusundan nerede olduğumu anlar 'Beni buraya getirdiniz' derim" diyerek İstanbulluluğunu ve şehre olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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