Yuvarlakçay'da Büyük Meydan Okuma! Umut Oğuz Dondu

Ekranların sevilen isimlerinden Umut Oğuz bu kez yeni bir projeyle değil sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videoyla gündeme geldi. Özellikle Adanalı dizisindeki Fiko karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu yazın bunaltıcı sıcaklarından kaçmak için rotasını Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Yuvarlakçay'a çevirdi. Doğal güzelliği ve buz gibi suyuyla bilinen bölgeye giden Oğuz serinlemek isterken ortaya izleyenleri kahkahaya boğan görüntüler çıktı.

Cesur Bir Meydan Okuma

Videoya oldukça iddialı başlayan Umut Oğuz takipçilerine seslenerek "Burası Yuvarlakçay, her babayiğit giremez. Delikanlı olmak lazım!" diyerek buz gibi suya girmeden önce adeta meydan okudu. Kendinden oldukça emin görünen oyuncunun bu sözleri videoyu izleyenlerin dikkatini ilk saniyeden çekti.

Buz Gibi Su Planları Bozdu

Ancak işler suya girer girmez değişti. İlk temasın ardından soğuğun etkisini fazlasıyla hisseden Umut Oğuz birkaç saniye içinde büyük şaşkınlık yaşadı. Titreyerek sudan çıkan oyuncu "Şimdi anladım neden Yuvarlakçay olduğunu, abi bu ne buz!" diyerek yaşadığı sürprizi esprili bir dille anlattı. O anlar hem çevrede bulunanları hem videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

Takipçilerden Yorum Yağdı

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok kişi oyuncunun doğal tavırlarını ve kendisiyle dalga geçebilmesini çok samimi bulurken bazı takipçiler de "Önce meydan okudu, sonra pes etti" şeklindeki yorumlarıyla videoya esprili katkıda bulundu. Kimileri ise Yuvarlakçay'ın gerçekten bu kadar soğuk olduğunu belirterek Umut Oğuz'un yaşadığı şaşkınlığa hak verdi.

Görünen o ki yaz sıcaklarından kaçmak isteyen oyuncu serinlemeyi başardı ama buz gibi suyun etkisini de uzun süre unutamayacak gibi görünüyor.