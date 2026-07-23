Shakira ve Beckham'ın Dünya Kupası Kazancı Dudak Uçuklattı!

Dünya Kupası denince akla ilk olarak unutulmaz maçlar ve şampiyonluk sevinci geliyor. Ama turnuva sadece futbolcular için değil dünyaca ünlü isimler için de büyük bir gelir kapısına dönüşmüş durumda. Milyarlarca kişinin takip ettiği organizasyon boyunca yayınlanan reklamlar ve sponsorluk anlaşmaları sayesinde birçok ünlü isim kasasını adeta doldurdu.

İddialara göre bu süreçte en çok kazanan isimlerin başında eski futbol yıldızı David Beckham yer aldı. Reklam kampanyalarında sık sık boy gösteren Beckham'ın turnuva boyunca yaklaşık 24,7 milyon dolar gelir elde ettiği öne sürüldü.

Shakira Yine Dünya Kupası'nın Yıldızlarından Oldu

Dünya Kupası denince akıllara gelen isimlerden biri de hiç şüphesiz Shakira. Yıllardır turnuvayla özdeşleşen Kolombiyalı yıldız bu kez de kapanış törenindeki performansıyla dikkat çekti. Burna Boy ile seslendirdiği şarkının yanı sıra reklam ve sponsorluk anlaşmalarıyla da öne çıkan Shakira'nın yaklaşık 19,5 milyon dolar kazandığı iddia edildi.

Reklam Pastasından Kimler Pay Aldı?

Listede sadece Beckham ve Shakira yok. Pop müziğin yıldızlarından Justin Bieber'ın da turnuva süresince önemli sponsorluk anlaşmaları yaptığı ve yaklaşık 15,6 milyon dolar gelir elde ettiği konuşuluyor. Aynı gelir seviyesine ulaştığı belirtilen oyuncu Timothée Chalamet de moda ve spor dünyasını bir araya getiren kampanyalarla öne çıktı.

BLACKPINK üyesi Lisa'nın 11,7 milyon dolar, Kim Kardashian'ın ise yaklaşık 10,4 milyon dolar kazandığı öne sürülüyor. Madonna da devre arası gösterisi ve reklam çalışmalarıyla dikkat çeken isimler arasında yer aldı.

Futbolun Ekonomik Gücü Bir Kez Daha Ortaya Çıktı

Dünya Kupası sadece sahadaki mücadeleyle değil reklam ve sponsorluk dünyasında yarattığı dev ekonomiyle de konuşulmaya devam ediyor. Turnuva boyunca milyonlarca kişiye ulaşan markalar ünlü isimlerle yaptıkları iş birlikleri sayesinde hem görünürlüklerini artırıyor hem reklam bütçelerini dev organizasyonun gücüyle buluşturuyor. Görünen o ki artık Dünya Kupası sadece futbolun değil küresel reklam dünyasının da en büyük sahnelerinden biri haline gelmiş durumda.