Survivor Nagihan Sessizliğini Bozdu! "Keyfim Yerinde"

Survivor'da yaşadığı ağır sakatlığın ardından uzun süre tedavi gören Nagihan Karadere sağlığına kavuştuğunu açıkladı: "Sakatlığım bitti, keyfim yerinde."

Survivor Nagihan Sessizliğini Bozdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 19:16

Survivor 2026 sezonunda yaşadığı talihsiz sakatlıkla uzun süre gündemde kalan Nagihan Karadere'den sonunda güzel haber geldi. Yarışma sırasında ödül oyununda dengesini kaybederek sert şekilde yere düşen Karadere o anlarda acı içinde "Belim!" diye bağırmış ve izleyenleri endişelendirmişti. Yarışmanın ardından uzun bir tedavi süreci geçiren başarılı sporcu sağlığına yeniden kavuştuğunu açıkladı.

"Keyfim Yerinde" Diyerek Müjdeyi Verdi

Nagihan Karadere Mr. Turkey yarışmasında jüri üyeliği yaptığı etkinlikte sağlık durumuyla ilgili merak edilen soruları da yanıtladı. Yüzü gülen Karadere "Sakatlığım bugün itibarıyla bitti çok şükür. Keyfim yerinde." diyerek hem sevenlerini rahatlattı hem de zorlu günleri geride bıraktığını söyledi. Bu açıklama yarışma boyunca ona destek veren takipçilerini de oldukça sevindirdi.

Survivor Sonrası Yeni Hayata Alışıyor

Karadere Survivor gibi zorlu bir deneyimin ardından normal yaşama dönmenin de kolay olmadığını dile getirdi. Yarışmadan sonra günlük hayata yeniden uyum sağlamaya çalıştığını söyleyen başarılı sporcu "Adapte olmaya çalışıyorum." sözleriyle yaşadığı değişimi samimi bir şekilde anlattı. Uzun süre doğayla ve zorlu şartlarla mücadele ettikten sonra eski tempoya dönmenin zaman aldığını da ima etti.

Demet Şener'den Dikkat Çeken Survivor Yorumu

Etkinlikte bulunan isimlerden biri de Demet Şener'di. Survivor hakkında konuşan Şener yarışmanın şartlarının kendisine hiç uygun olmadığını söyledi. Özellikle aç kalmanın kendisi için çok zor olacağını belirten eski manken "Açlığa dayanamam. Gideceğim son yer Survivor olurdu." diyerek salondakileri gülümsetti.

Nagihan Karadere'nin sağlığına kavuştuğunu açıklaması hem Survivor izleyicileri hem sevenleri için sevindirici bir gelişme oldu. Başarılı sporcunun bundan sonraki dönemde yeni projelerle yeniden ekranlarda yer alması da merakla bekleniyor.

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