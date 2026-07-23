Ecem Öz'den Çok Konuşulacak Çıkış! "Kararımı Evde Veririm"

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Şule karakteriyle tanınan Ecem Öz bu kez oyunculuğuyla değil katıldığı programda yaptığı samimi açıklamalarla konuşuluyor. Genç oyuncu ilk buluşmalarla ilgili yöneltilen bir soruya verdiği cevapla sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.

İlk Davete Bakışı Şaşırttı

Programda ilişkiler ve ilk buluşmalar üzerine sohbet edilirken Ecem Öz'e "Beğendiğin biri seni ilk buluşmada evine davet ederse ne yaparsın?" sorusu yöneltildi. Oyuncunun cevabı ise birçok kişiyi şaşırttı.

Öz, böyle bir teklifin ilk anda kendisini sinirlendireceğini açıkça söyledi. Çünkü ona göre ilk buluşmada eve davet edilmek biraz aceleci bir yaklaşım. Ancak bununla birlikte tamamen kesin bir tavır sergilemeyeceğini de dile getirdi.

"Merak Ederim Ve Giderim"

Ecem Öz karşı tarafı daha iyi anlamak için bazen merak duygusuyla hareket ettiğini söyledi. Eğer o gün başka bir işi yoksa daveti kabul edebileceğini belirten oyuncu asıl amacının karşısındaki kişinin niyetini anlamak olduğunu ifade etti.

Kendi sözleriyle "Evde ne yapacağını görmek isterim. Beni neden eve çağırıyor, bunu anlamaya çalışırım. Kararımı da orada veririm" diyerek konuya nasıl yaklaştığını anlattı.

Bu açıklama sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu. Kimileri Ecem Öz'ün yaklaşımını cesur ve dürüst bulurken kimileri ise ilk buluşmada daha net sınırlar olması gerektiğini savundu.

Samimiyeti Dikkat Çekti

Ecem Öz'ün en çok konuşulan yönü ise düşüncelerini olduğu gibi paylaşması oldu. Cevabını süslemeye ya da herkesi memnun edecek bir ifade kullanmaya çalışmaması birçok takipçisinin dikkatini çekti.

Genç oyuncunun açıklamaları kısa sürede magazin gündemine taşınırken sosyal medyada da uzun süre tartışıldı. Kim ne düşünürse düşünsün Ecem Öz'ün filtresiz ve doğal tavrı bu röportajın en çok konuşulan kısmı olmayı başardı.