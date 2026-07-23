Selin Şekerci'den Olay Sözler! "Arkadaşımın Evinde Duş Aldım"

Selin Şekerci aylardır bitmeyen ev tadilatı yüzünden yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Ünlü oyuncunun "Arkadaşımın evinde duş alıp geldim" itirafı gündem oldu.

Selin Şekerci'den Olay Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 19:26

Selin Şekerci bu kez yeni bir dizi ya da film projesiyle değil yaşadığı ilginç ev macerasıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet ederken öyle bir itirafta bulundu ki duyanlar hem şaşırdı hem "Demek ünlülerin de başına bunlar geliyor" demeden edemedi.

Bitmeyen Tadilat Hayatını Altüst Etti

Şekerci'nin anlattığına göre evinde yaklaşık altı aydır devam eden tadilat hâlâ bitmiş değil. Bu yüzden uzun zamandır kendi evinde düzenli bir yaşam süremiyor. Sürekli farklı yerlerde kalmak zorunda kalan oyuncu artık kendisini "göçebe gibi yaşıyorum" diye tanımlıyor.

Evini büyük bir heyecanla yenilemeye başlayan Şekerci işlerin bu kadar uzayacağını ise hiç tahmin etmediğini söyledi. Günlük düzeninin tamamen değiştiğini anlatan oyuncu yaşadığı süreci zaman zaman zorlayıcı ama bir yandan da komik bulduğunu dile getirdi.

Duşunu Arkadaşının Evinde Aldı

En çok konuşulan detay ise röportaj öncesinde yaşandı. Selin Şekerci etkinliğe gelmeden önce bir arkadaşının evine gidip duş aldığını samimi bir şekilde anlattı. "Arkadaşımın evinde duş alıp geldim" sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Oyuncunun bu kadar doğal ve filtresiz konuşması takipçilerinden de olumlu yorumlar aldı. Birçok kişi yaşadığı sıkıntıyı saklamak yerine olduğu gibi anlatmasını samimi buldu.

Ustalar Ve Nazar Yorumu

Muhabirlerin "Bir tadilat nasıl altı ay sürer?" sorusuna da gülümseyerek cevap veren Şekerci, gecikmenin en büyük nedeninin ustalarla yaşanan aksaklıklar olduğunu söyledi. Hatta işi biraz da espriye vurup yaşananları nazara bağladı.

Her şeye rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan oyuncu sonunda ortaya çıkacak evin tüm bu bekleyişe değeceğine inandığını da sözlerine ekledi. Şimdilik sabırla tadilatın tamamlanmasını bekleyen Şekerci yaşadığı ilginç süreci mizahi tavrıyla anlatarak herkesi gülümsetmeyi başardı.

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