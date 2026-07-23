Rize'deki Fuhuş Operasyonunda Şok İddia! Ünlü İsimler Var

Rize'deki fuhuş soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı. Dosyada yaklaşık 50 kişinin ifadesine başvurulurken farklı meslek gruplarına ilişkin iddialar dikkat çekti.

Rize'deki Fuhuş Operasyonunda Şok İddia! Ünlü İsimler Var
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2026 19:22

Rize'de yürütülen fuhuş soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında fuhşa aracılık ettikleri iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Uzun süredir takip edilen şüpheliler için düğmeye basılırken operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Üç Ay Süren Takip Sonuç Verdi

Soruşturmanın kısa sürede başlamadığı emniyet ekiplerinin yaklaşık üç ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptığı öğrenildi. Bu süreçte elde edilen bilgi ve deliller doğrultusunda operasyon kararı alındı. Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

İfadelerde Dikkat Çeken İddialar

Soruşturma kapsamında yaklaşık 50 kişinin bilgisine başvurulduğu belirtildi. Haberde yer alan iddialara göre ifadeleri alınan kişiler arasında siyasetçi, iş insanı, hukukçu ve sağlık çalışanı gibi farklı meslek gruplarından isimler de bulunuyor. Ancak bu kişilerin ifadelerine hangi sıfatla başvurulduğu ve soruşturmadaki hukuki durumlarına ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bir açıklama yapılmış değil.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan dört şüpheli hakkında "fuhşa teşvik ve aracılık etmek", "fuhuş için yer temin etmek" ve "şantaj" suçlamaları yöneltildi. Mahkemenin tutuklama kararı vermesinin ardından şüpheliler ceza infaz kurumuna gönderildi.

Öte yandan soruşturmanın henüz tamamlanmadığı belirtiliyor. Savcılık ve emniyet ekiplerinin dosya üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen başka kişilerin de ilerleyen günlerde ifadelerine başvurulabileceği ifade ediliyor. Dosyayla ilgili yeni gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirilmesi bekleniyor.

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