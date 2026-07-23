Türkan Şoray'ın Kadir İnanır Tepkisi Gündem Oldu!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Türkan Şoray İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Hatıralar Bahçesi'nde Buluşma" sergisinde sanatseverlerle bir araya geldi. Keyifli geçen etkinlikte usta oyuncu geçmişten bugüne uzanan anılarını paylaşırken samimi tavırlarıyla büyük ilgi gördü. Ancak sohbet sırasında yöneltilen tek bir soru salondaki havayı bir anda değiştirdi.

Kadir İnanır Sorusu Duygulandırdı

Etkinlikte bir gazetecinin, "Kadir İnanır'ı hatırlatan bir eser var mıydı?" sorusu üzerine Türkan Şoray kısa süre duraksadı. Duygularını gizlemeyen usta sanatçı "Arkadaşımızı hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Şimdi mutlu anımızda niye hatırlattın?" sözleriyle hem duygulandı hem salondakilere içten bir cevap verdi. Şoray'ın bu sözleri etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Yeşilçam'ın Unutulmayan İkilisi

Türkan Şoray ve Kadir İnanır yıllarca birlikte rol aldıkları filmlerle Türk sinemasına damga vurdu. Özellikle Selvi Boylum Al Yazmalım iki usta oyuncunun hafızalara kazınan yapımları arasında yer alıyor. Ekrandaki uyumları kadar yıllara dayanan dostlukları da sinemaseverlerin her zaman takdir ettiği konuların başında geliyor.

O Hatıra Yeniden Gündeme Geldi

Şoray'ın bu açıklamalarının ardından, daha önce Kadir İnanır hakkında yaptığı duygusal sözler de yeniden hatırlandı. Usta oyuncu İnanır için "O her zaman benim kalbimde olacak" demişti. Ayrıca Selvi Boylum Al Yazmalım filminden kendisinde kalan yazmanın da en kıymetli hatıralarından biri olduğunu söylemiş "Elimde bir tek o kaldı" diyerek bu özel emaneti kimseye veremeyeceğini ifade etmişti.

Türkan Şoray'ın sergide verdiği bu içten cevap yıllara meydan okuyan dostlukların ve unutulmayan anıların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.