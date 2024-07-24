Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, Trabzon'da

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz haftalarda dünya evine girdiği eşi Melisa Aslı Pamuk ile birlikte memleketi Trabzon’a geldi.

Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, Trabzon'da
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-07-2024 11:03

Fransa'nın Lille takımıyla sözleşmesi sona eren Yazıcı, eşi Pamuk'u da alarak Trabzon Çaykara'da bulunan baba evine gitti.

Çift, aile ziyaretinin yanı sıra Trabzon'un turizm merkezlerinden Uzungöl'ü de gezerek burada bol bol fotoğraf çektirdi. Sosyal medya hesaplarından bu anları paylaşan çiftin oldukça mutlu olduğu görüldü. Yazıcı ve Pamuk’un fotoğrafları binlerce beğeni alırken, Melisa Aslı Pamuk paylaştığı fotoğraflara '61' notunu düştü.

Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk'un Trabzon gezisi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı ve çiftin memleket ziyaretine dair paylaşımları büyük beğeni topladı.

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