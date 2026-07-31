Yusuf Güney’in Yıllardır Gündem Olan Açıklamaları!

Yusuf Güney, son yıllarda astral seyahat, dünya dışı yaşam ve geleceğe dair yaptığı sıra dışı açıklamalarla yeniden gündemde.

Müzikten Çok Açıklamaları Konuşuluyor

Bir dönem Rafet El Roman ile seslendirdiği Aşk-ı Virane şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan Yusuf Güney, son yıllarda müzik çalışmalarından çok yaptığı açıklamalarla konuşuluyor. Katıldığı programlarda dile getirdiği astral seyahat deneyimleri, uzay ve farklı yaşam formlarına ilişkin iddiaları uzun süredir sosyal medyada en çok dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

Pandemi ve Deprem Açıklamaları Çok Konuşulmuştu

Güney, daha önce yaptığı açıklamalarda pandemi süreci ve yaşanan bazı doğal afetlerle ilgili öngörülerde bulunduğunu öne sürmüştü. Bu ifadeler sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken kimileri ünlü şarkıcının söylediklerini dikkat çekici buldu, kimileri bu iddiaları eleştirdi.

Sivrisinek Uyarısı Gündem Olmuştu

Yusuf Güney'in en çok konuşulan açıklamalarından biri sivrisineklerle ilgili sözleri olmuştu. Katıldığı bir programda yaptığı "Sivrisineklere dikkat edin." uyarısı, daha sonra yaşanan talihsiz bir ölüm haberiyle birlikte yeniden gündeme taşınmıştı.

İki olayın peş peşe yaşanması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken bazı kullanıcılar bunu tesadüf olarak değerlendirmiş bazıları Güney'in açıklamalarını yeniden tartışmaya açmıştı.

"Hepsini Anlatamam" Sözleri Dikkat Çekmişti

Ünlü şarkıcı bir programa konuk olmuş ve yalan makinesine bağlanmıştı. Program boyunca astral seyahat deneyimlerinden söz eden Güney, yaşadığı her şeyi paylaşamayacağını söylemişti.

"Anlatsam kaldıramazsınız." ifadelerini kullanan şarkıcı, dünya dışı yaşam ve farklı boyutlarla ilgili görüşlerini yineleyerek sosyal medyada günlerce konuşulmuştu.

NASA Hakkındaki İddiaları Tartışma Yarattı

Geçmiş röportajlarında NASA hakkında da dikkat çeken açıklamalar yapan Yusuf Güney, Ay'da su bulunduğunu ve Mars'taki bazı oluşumları kendisinin daha önce dile getirdiğini öne sürmüştü.

Ayrıca Ay'ın karanlık yüzünde bir üs bulunduğunu iddia eden Güney, NASA'nın bazı bilgileri sonradan kamuoyuyla paylaştığını savunmuştu. Bu açıklamalar bilimsel çevreler tarafından doğrulanmasa da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Kehanetleri Yeniden Gündemde

Magazin muhabirlerine yaptığı açıklamalarda 2025 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Yusuf Güney, insanlığı kolay bir dönemin beklemediğini söylemişti.

Ünlü isim, doğal afetlerin artacağını, dünya dışı yaşamla ilgili gelişmelerin daha görünür hâle geleceğini ve insanların bu konularla daha fazla ilgileneceğini iddia etmişti. "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum." sözleri de o dönemde uzun süre konuşulmuştu.

"Uzaylı Yok, Hepsi Zaten Burada" Demişti

Yusuf Güney'in en dikkat çeken açıklamalarından biriyse uzaylılarla ilgili sözleri olmuştu. Şarkıcı, "Uzaylı diye bir şey yok. Hepsi burada yaşıyor. Yer altında yaşayanlar var." ifadeleriyle yine sosyal medyada çok konuşulmuştu.

"Zaman Çok Daraldı" Sözleri Dolaşıma Girdi

Son dönemde sosyal medya platformlarında Yusuf Güney'e atfedilen "2030'a doğru kıyamet geliyor" ve "Zaman çok daraldı, artık kıyametin sonuna geliyoruz." ifadeleri de yeniden paylaşılmaya başlandı. Ancak bu sözlerin tamamının hangi açıklamaya dayandığı net olarak doğrulanmış değil.