Defne Samyeli Bodrum Tatilinden Paylaştığı Fotoğraflarla Dikkat Çekti

Defne Samyeli Bodrum tatilinden çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. 54 yaşındaki ünlü ismin fit görünümü büyük ilgi gördü.

Defne Samyeli Bodrum Tatilinden Paylaştığı Fotoğraflarla Dikkat Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 17:37

Sunucu, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli yaz sezonunu geçirdiği Bodrum'da çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 54 yaşındaki ünlü ismin tatil pozları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Ege sahillerindeki tatil beldelerinden Bodrum'da günün ve deniz keyfinin tadını çıkaran Samyeli fit fiziği ve kitleleri kendine hayran bırakan formda görüntüsüyle adından bir kez daha söz ettirdi.

Sosyal Medyada Yorum Ve Beğeni Yağmuru

Kendi sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı karelerde doğal görünümüyle öne çıkan Defne Samyeli kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı. Paylaşımın altına hayranları tarafından çok sayıda beğeni ve takdir içeren yorum bırakıldı.

Düzenli spor yapması ve sağlıklı beslenme yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen 54 yaşındaki sanatçı formunu koruma konusundaki disiplinini Bodrum tatilinden paylaştığı karelerle bir kez daha sergilemiş oldu.

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