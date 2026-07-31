Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren'den Samimi Açıklamalar

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin Deniz'i Helin Elveren canlandırdığı karakterin iç dünyasını anlattı.

Daha 17'nin Deniz'i Helin Elveren'den Samimi Açıklamalar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 18:07

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Daha 17" dizisinde Deniz karakterine hayat veren oyuncu Helin Elveren rolünün duygusal katmanlarını ve setteki çalışma sürecini anlattı. Episode Dergi'nin yeni sayısına özel açıklamalarda bulunan yetenekli isim canlandırdığı figürün adalet anlayışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vicdanı Öne Çıkan Güçlü Bir Karakter

Daha önce Çarpıntı dizisinde canlandırdığı Sezin karakteriyle dikkat çeken Helin Elveren oyunculuk serüveninin zaman içinde tutkulu bir mesleğe dönüştüğünü belirtti. Deniz karakterinin adalet duygusunun çok yüksek olduğunu vurgulayan genç oyuncu rolünün dobra tavrına dikkat çekti. Karakterin duygularıyla hareket etse bile vicdani dengesini hiçbir zaman yitirmediğini aktaran başarılı aktris Deniz'in Aras’tan karşılık görmese dahi gerçeği saklayamayacak veya arkadan iş çevirmeyecek bir duruş sergilediğini ifade etti.

Aras ve Teoman Arasındaki Duygusal Dinamikler

Dizide Çağan Efe Ak’ın canlandırdığı Aras karakteri ile Deniz arasındaki bağı değerlendiren genç yıldız bu durumun klasik bir aşk tanımının ötesinde olduğunu savundu. Erken yaşlarda hissedilen duyguların görünme ve değer verilme arzusuyla şekillendiğini belirten oyuncu Aras’ın Deniz’e sunduğu güvenin karakter için benzersiz bir deneyim oluşturduğunu kaydetti.

Ata Yaşat’ın hayat verdiği Teoman karakteri ile Deniz arasındaki gerginliğin evrileceği noktaya değinen Elveren ikilinin ortak geçmişlerinden gelen yaraların zamanla bir yakınlaşma yaratacağını belirtti. Dışarıdan zıt görünen fakat benzer duygusal boşlukları taşıyan bu iki karakterin birbirlerini tanıdıkça ön yargılarını kıracaklarını öngördüğünü ekledi.

Karakterine Duyduğu Samimi Şefkat

Gerçek yaşamda Deniz ile yüz yüze gelme şansı olsaydı sergileyeceği davranışı dile getiren Helin Elveren, ona ilk olarak sarılmak istediğini ifade etti. Karakterin etrafındaki herkesi kurtarmaya çalışırken kendi benliğini ihmal ettiğini düşünen yetenekli oyuncu genç yaştaki bir insanın tüm sorumlulukları tek başına üstlenmesinin zorluğuna vurgu yaptı.

Pazar Akşamları Ekran Yolculuğu Sürüyor

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği Pastel Film imzalı "Daha 17" dizisinin çekimleri Bodrum'da gerçekleşiyor. Gençlik ve dram unsurlarını bir arada sunan iddialı yapım her pazar saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.

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