İrem Helvacıoğlu Ahbap Soruşturması Kapsamında İfade Verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında adli süreç devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde "bilgi sahibi" sıfatıyla dinlenmesine karar verilen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına geldi. Savcılık katına çıkmak üzere asansör beklediği sırada basın mensupları tarafından kaydedilen oyuncu gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtsız bıraktı. Kameralar karşısındaki mesafeli duruşu ve gergin tavırlarıyla dikkat çeken başarılı isim doğrudan soruşturmayı yürüten savcının odasına geçerek ifade verdi.

"Haluk Levent ile Yakınlığım Yok"

Savcılık sorgusunda dernek yönetimi ve kurucusu Haluk Levent ile olan bağını açıklayan İrem Helvacıoğlu tanışıklıklarının eskiye dayandığını ancak diyalog halinde olmadıklarını dile getirdi. Levent ile ilk kez 2021'de meydana gelen İzmir orman yangınları esnasında temas kurduğunu belirten ünlü oyuncu aralarında yakınlık bulunmadığını kaydetti. Yaklaşık iki ila üç yıldır kendisiyle herhangi bir iletişim kurmadığını vurgulayan Helvacıoğlu süreç içerisinde dernekle ilişkisinin tamamen gönüllülük esasına dayalı geçici yardımlardan ibaret olduğunu söyledi.

Ayni Yardımlara Aracılık Etti

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sürecindeki faaliyetlerine de açıklık getiren ünlü aktris derneğe doğrudan nakdi bağışta bulunmadığını vurguladı. Afet bölgesindeki acil ihtiyaçların karşılanması adına firmalarla temas kurduğunu ifade eden Helvacıoğlu çocuk bezi ve temel yaşam malzemeleri sunan tedarikçiler ile dernek yetkililerini bir araya getirdiğini belirtti. Satın alma, faturalandırma ve lojistik sevkiyat süreçlerine dahil olmadığını dile getiren oyuncu sadece uygun fiyat veren firmaları derneğe ileterek köprü görevi üstlendiğini aktardı. Yardım malzemelerinin sahaya ulaşıp ulaşmadığını bizzat denetleme imkanlarının bulunmadığını kaydeden sanatçı sürecin takibini yalnızca kamuoyuna yansıyan sosyal medya paylaşımları üzerinden yapabildiklerini savcılıkla paylaştı.

"Suç Varsa Cezalandırılmalarını İsterim"

İrem Helvacıoğlu hiçbir paylaşımında kamu yetkililerini hedef almadığını belirtti. Afet döneminde AFAD ve Kızılay gibi resmi kuruluşların yürüttüğü çalışmaları desteklediğini vurgulayan ünlü isim dernek kaynaklarının kullanımı konusundaysa sert bir mesaj verdi. İfadesinde net bir duruş sergileyen oyuncu, "Yardıma muhtaç insanlara ulaşması gereken kaynakları kendi uhdelerinde kullanmışlarsa cezalandırılmalarını yürekten isterim" diyerek usulsüzlük iddialarına karşı tavrını ortaya koydu.