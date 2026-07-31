Hande Erçel'den Samimi İtiraf: "Bazen Kırılmak Da Güzel"

Hande Erçel Based Istanbul söyleşisinde iç dünyasını anlattı. Ünlü oyuncu Hande Erçel kimliği ile kendi benliği arasında kurduğu dengeyi paylaştı.

Hande Erçel'den Samimi İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 17:47

Yer aldığı projeler ve oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Hande Erçel Based Istanbul'un YouTube kanalında yayınlanan söyleşide dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ünlü oyuncu kamuoyu tarafından tanınan popüler kimliği ile kendi iç dünyasındaki benliği arasında nasıl bir denge kurduğunu anlattı. Erçel tanınır bir isim olmanın getirdiği zorluklara ve hissettiği baskıya değindi.

Hande İle Hande Erçel Arasında Sıkışıyorum

Bazen kendi benliği ile ekran kütlesindeki ünlü imajı arasında ikilemler yaşadığını aktaran Hande Erçel bu durumu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben Hande ile Hande Erçel arasında bazen sıkışıyorum. Bunu yaşayan benim gibi oyuncu arkadaşlarım da bilir."

Göz önünde bir yaşam sürmenin getirdiği zorluklara dikkat çeken başarılı oyuncu zaman içerisinde kendisini korumak adına belli mekanizmalar geliştirdiğini belirtti.

Güçlü Bir Koruma Kalkanı Oluşturdum

Sektörde geçirdiği yılların ardından koruyucu bir refleks geliştirdiğini ifade eden Erçel, özel hayatındaki duruşuna dair değerlendirmelerde bulundu. Hande Erçel kimliğinin artık güçlü bir kalkanı olduğunu vurgulayan oyuncu şu ifadeleri kaydetti:

"Hande Erçel'in çok güçlü bir koruma kalkanı oluştu artık. Yani bu kadar yıl sonra bu kadar şey yaşadıktan sonra onun koruma kalkanını oluşturdum bir yerde. Hande'de hala zorlandığım yerler var. İnsanlara açıldığımda zarar gördüğüm taraflar var. Onun üzerine hala çalışıyorum hala büyüyorum, öğreniyorum."

"Bazen Kırılmak Da Güzel"

İnsan ilişkilerinde yaşadığı deneyimlerin kendisini olgunlaştırdığını belirten ünlü isim duygusal süreçlerin kaçınılmaz olduğunu savundu. Yaşanan her duygunun insan hayatındaki önemine vurgu yapan oyuncu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bazen kırılmak da güzel öyle şeyleri yaşamak da güzel, insana üzülmek de mutlu olmak da hepsi yaşanması gereken duygular."

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