Haluk Bilginer ve Ali Atay'lı Güneye Giderken Filmi Sete Çıktı

Haluk Bilginer ve Ali Atay'ı buluşturan Güneye Giderken filmi sete çıktı. Taff Pictures imzalı filmin konusu ve oyuncu kadrosu detaylandı.

Haluk Bilginer ve Ali Atay'lı Güneye Giderken Filmi Sete Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-07-2026 17:42

Türk sinemasının iki usta ismi Haluk Bilginer ve Ali Atay yeni sinema filmi projesi Güneye Giderken için yeniden bir araya geldi. Yapımcılığını TAFF Pictures'ın üstlendiği projenin çekimleri Perşembe günü itibarıyla resmen başladı.

Yönetmen koltuğunda Ali Atay'ın oturduğu filmin senaryosu da dikkat çekiyor. Senaryo ekibinde Ali Atay'ın yanı sıra Cihan Talay ve Beste Bilir yer alıyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Bir Araya Geldi

Önemli isimleri kadrosunda buluşturan yapımda Haluk Bilginer ve Ali Atay'a eşlik edecek oyuncular da netleşti. Filmin oyuncu kadrosunda Mehmet Özgür, Hande Yılmaz ve senaryo ekibinde de yer alan Cihan Talay rol alıyor.

Karakterlerin sürprizli uyumu ve oyuncu kadrosundaki isimler projeye olan merakı artırdı.

Sıra Dışı Bir Yol Hikayesi Ve Kaçış Macerası

Filmin konusu ömrünün son günlerini yaşayan bir adam ile bir taksi şoförünün kesişen yollarını odağına alıyor. Haluk Bilginer doktorlardan birkaç aylık ömrü kaldığını öğrenen Turgay karakterini canlandırıyor. Yaşamı sona ermeden önce hazırladığı yapılacaklar listesini tamamlamak isteyen Turgay bu süreçte taksi şoförü Kadir ile tanışıyor.

Başlangıçta sıradan ve masum bir yolculuk olarak başlayan bu süreç kontrolden çıkan absürt olaylar silsilesiyle bambaşka bir boyuta evriliyor. Yaşanan gelişmeler sonucu Kadir ve Turgay kendilerini Türkiye'nin en çok aranan kaçakları konumunda buluyor. İkili tüm ülkenin peşine düştüğü geri dönülemez ve sürprizlerle dolu bir maceraya sürükleniyor.

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