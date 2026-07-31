Yıllar Sonra Görüntülendi! Gülşen'in Oğlu Azur Benan'ın Son Hali

Türk pop müziğinin iddialı ismi Gülşen İstanbul'daki son konserinde sahnede döktürürken gecenin asıl sürprizi protokolden geldi. Şarkıcının uzun süredir kameralardan uzak tuttuğu oğlu Azur Benan da annesini dinleyenler arasındaydı.

Gülşen 2016 yılında ünlü aranjör ve müzik yapımcısı Ozan Çolakoğlu ile nikah masasına oturmuş çift 2017'de kucaklarına aldıkları oğulları Azur Benan ile ilk kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı zaten.

Annesini En Ön Sıradan Coşkuyla İzledi

Eğitimine yurt dışında devam eden Azur Benan anne ve babasının yoğun iş temposu sebebiyle ara sıra İstanbul'a gelip gidiyor. Dün akşamki konserde annesini arkadaş grubuyla birlikte en ön sıradan izleyen küçük Azur gece boyunca şarkılara avazı çıktığı kadar eşlik etti.

Sahnede iddialı kostümü ve enerjisiyle yine döktüren Gülşen'in bir ara şarkıyı kesip sahneden oğluna selam gönderdiği ve el salladığı o tatlı anlar ise konserin en çok konuşulan olayı oldu.

Annesinin Kopyası mı Babasının Ayna Görüntüsü mü?

Yıllardır basından uzakta büyüyen Azur Benan'ın kocaman olmuş hali sosyal medyanın diline düştü bile. Konser alanından çekilen görüntülerin internete sızmasıyla birlikte takipçiler arasında adeta bir benzetme maratonu başladı.

Azur'un son halini yorumlayan kullanıcıların bir kısmı "Resmen annesinin kopyası olmuş" derken büyük bir kesim ise yüz hatlarının ve mimiklerinin birebir baba Ozan Çolakoğlu olduğunu savundu. Bakalım ilerleyen yıllarda müzik dünyasında anne ve babasının izinden gidecek mi...