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Yusuf Güney İngiltere'ye taşınıyor! Peki Astral seyahat nedir ve nasıl yapılır

TV8'in sevilen programı Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın son konuğu Yusuf Güney, astral seyahat hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Peki astral seyahat nedir ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yusuf Güney İngiltere'ye taşınıyor! Peki Astral seyahat nedir ve nasıl yapılır
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-10-2023 12:09

TV8 ekranlarında sevilen program "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Programa olan ilgi her geçen gün artarken, son bölümdeki sürpriz konuk büyük yankı uyandırdı. Yusuf Güney'in programda anlattığı astral seyahat deneyimi ve İngiltere'ye taşınma planları hakkında konuşması izleyicilerden büyük tepki topladı.

Astral Seyahat Nedir?

Bilinenin aksine, astral seyahat sadece okültizm ve teozofi dünyasında değil, aynı zamanda modern bilimde de üzerine araştırmalar yapılan bir konudur. Astral seyahat, bireyin beden dışına çıkarak farklı bir boyuta geçtiğini iddia ettiği bir deneyimdir. Son dönemde ünlü sanatçı Yusuf Güney'in bu konuda yaptığı açıklamalar, astral seyahatın ne olduğu ve nasıl gerçekleştiği konusunda merakları artırdı.

Ruhun Bedenden Ayrılma İddiası: Astral Seyahat Nedir?

Astral seyahat, bireyin fiziksel bedeninden ayrılarak, enerji formunda başka bir boyutta seyahat ettiği bir deneyim olarak tanımlanır. Bu deneyim, bazen yanlışlıkla rüya olarak adlandırılır. Ancak, astral seyahatın temelini oluşturan Lucid Dreaming (Yarı-Uyanık Rüya) deneyimi, normal bir rüyadan farklıdır.

Uyku ve Uyanıklık Arasındaki İnce Çizgi

Bazıları bu deneyimi, uyanık ve uyku arasındaki kısa süreli bir hal olarak tanımlar. Bu hal, meditasyon ya da yoga gibi bazı tekniklerle elde edilebilir. Astral seyahatin kökeni antik çağlara dayanır ve Lucid Dreaming'in temelleri üzerine kurulmuştur.

Astral Seyahat Nasıl Gerçekleştirilir?

Astral seyahate başlarken, ilk adım olarak vücudu rahatlatmak gerekmektedir. Konsantrasyonun tamamen astral seyahate verilmesi esastır. Çevresel gürültüler veya dikkat dağıtıcı unsurlar, astral seyahatin gerçekleşmesini engelleyebilir. Odaklanmayı zorlaştıran korku ve endişe gibi duygusal tepkilerden uzak durulmalıdır. Derin bir konsantrasyonla, kendinizi başka bir boyuta taşıyabileceğinizi hayal edin. Bu süreçte bazı fiziksel ve duyusal reaksiyonlar yaşanabilir. Aynı zamanda, astral seyahate yardımcı olduğu düşünülen ses ve video kaynaklarına internet üzerinden erişim mümkündür.

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